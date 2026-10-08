Аналіз даних із 42 країн показав, що показники шести видів раку — щитоподібної та молочної залоз, колоректального раку, раку нирок, матки та лейкемії — зростали серед людей віком від 20 до 49 років у більшості досліджених держав. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дослідження 2025 року.

Динаміка колоректального раку

Дослідниця Емі Беррінгтон де Гонсалес порівняла показники у вікових групах 20–49 років та від 50 років за період 2003–2017 років. У старшій групі також зростали показники всіх перелічених видів раку, крім колоректального.

Колоректальний рак вирізнявся тим, що приблизно в третині країн його показники серед молодших дорослих зростали швидше, ніж серед старших. За словами Беррінгтон де Гонсалес, це єдиний вид раку, який, схоже, збільшується серед молодших людей і водночас знижується серед старших.

В Англії щорічна частота діагностування колоректального раку серед людей до 50 років зросла приблизно з одного випадку на 26 тисяч осіб у 2001 році до одного на 12 тисяч у 2023-му. Водночас науковиця наголосила, що рак у молодому віці все ще трапляється рідко.

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Причини зростання ще вивчають

Науковці поки не можуть однозначно визначити, чи свідчить динаміка про реальне зростання кількості випадків, чи частково пояснюється кращою обізнаністю, діагностикою та виявленням ранніх стадій хвороби. Американське дослідження раку підшлункової залози серед людей віком 15–39 років виявило, що приріст майже повністю припадав на пухлини ранніх стадій, а смертність не змінилася.

Водночас деякі дослідження у США фіксували зростання колоректального раку також на пізніх стадіях, що може вказувати не лише на активніше виявлення захворювання. Ожиріння є встановленим чинником ризику щонайменше 13 видів раку, зазначає Міжнародне агентство з вивчення раку ВООЗ. Огляд досліджень 2021 року показав, що молоді дорослі з ожирінням мали майже удвічі вищу ймовірність розвитку колоректального раку до 50 років.

Епідеміолог Марк Гантер радить для зниження ризику підтримувати здорову масу тіла, більше рухатися, споживати більше клітковини та скорочувати кількість переробленого м’яса в раціоні. Водночас він і Беррінгтон де Гонсалес зазначили, що роль змін у харчуванні, зокрема ультраоброблених продуктів, потребує подальших досліджень.

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