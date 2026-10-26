Дослідження у Сінгапурі пов’язало дружбу з регулярним онкоскринінгом — News-Medical

Дослідники Центру досліджень успішного старіння Сінгапурського університету менеджменту виявили, що дружні зв’язки пов’язані з регулярнішим проходженням скринінгу на рак серед людей віком від 50 до 79 років. Про результати дослідження повідомляє News-Medical.

Дані понад 7 тисяч учасників

Автори роботи проаналізували дані 7 139 учасників Singapore Life Panel. Вони оцінювали, чи повідомляли респонденти про регулярне проходження скринінгу на рак шийки матки, колоректальний рак і рак молочної залози з інтервалами, що відповідають рекомендованим настановам.

У більшості проаналізованих груп дружні мережі прямо пов’язувалися з регулярністю таких обстежень. Водночас вплив сім’ї, за висновками дослідників, частіше проявлявся через поінформованість людей про скринінг та їхнє ставлення до нього.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відмінності за віком і видом скринінгу

Участь у програмі Healthier SG також була пов’язана з більш регулярним онкоскринінгом. Дослідники припустили, що друзі можуть сприяти цьому, заохочуючи людей долучатися до програми. Така закономірність простежувалася для всіх видів скринінгу, окрім перевірок на колоректальний рак у групі 50–59 років.

Прямого зв’язку дружніх контактів із регулярним колоректальним скринінгом не зафіксували серед учасників віком 60–69 та 70–79 років. У групі 60–69 років дослідники виявили більше можливих шляхів, які могли сприяти регулярним обстеженням, зокрема через вплив родини, друзів або участь у Healthier SG.

Також регулярність скринінгу була пов’язана зі знаннями про обстеження та фаталістичними переконаннями щодо раку. Рівень освіти й тип житла мали значення, однак характер цих зв’язків відрізнявся залежно від віку та виду раку. У дослідження не включали людей, які раніше мали онкологічний діагноз; для аналізу зв’язків застосували моделювання структурними рівняннями.

Читай нас у