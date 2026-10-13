Дослідження у США пов’язало DINCH зі зниженням ваги новонароджених — News-Medical

Науковці, які проаналізували дані 6617 вагітностей у США, виявили зв’язок між вищими рівнями продуктів розпаду пластифікатора DINCH у сечі вагітних та меншою вагою і розмірами новонароджених. За кожного десятикратного зростання оціненого впливу DINCH вага дитини при народженні була в середньому меншою на 27 грамів, повідомляє News-Medical.

Що досліджували науковці

DINCH, або діізононілциклогексан-1,2-дикарбоксилат, застосовують для надання пластику гнучкості. Його почали використовувати як заміну фталатам — речовинам, які містяться, зокрема, у харчовому пакуванні, медичних виробах та іграшках і які пов’язують із ризиками передчасних пологів, безпліддя та іншими проблемами зі здоров’ям.

Дослідження під керівництвом фахівців NYU Langone Health опублікували онлайн 4 жовтня в журналі Environment International. Науковці використали дані програми Environmental Influences on Child Health Outcomes, що відстежує здоров’я родин від вагітності до дитячого віку. Учасниці представляли різні расові, етнічні та соціально-економічні групи зі США.

У зразках сечі шукали три продукти розпаду DINCH. Від 50% до 70% учасниць мали вимірюваний рівень щонайменше одного з них. Для частини жінок були доступні кілька зразків, що дало змогу оцінити вплив речовини в різні триместри вагітності.

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Результати та обмеження

Діти матерів із вищими показниками продуктів розпаду DINCH частіше належали до категорії малих для гестаційного віку — коли маса тіла новонародженого нижча за 10-й перцентиль для відповідного терміну вагітності. У хлопчиків більш помітними були відмінності в довжині тіла при народженні, тоді як дівчатка частіше потрапляли до категорії малих для гестаційного віку.

Найсильніший зв’язок зі зниженою вагою відносно терміну вагітності дослідники зафіксували для впливу DINCH у третьому триместрі. Автори врахували чинники, здатні впливати на розміри дитини, зокрема вік і освіту матері та кількість попередніх вагітностей.

Лабораторні дослідження на тваринах і людських клітинах припускають, що продукти розпаду DINCH можуть впливати на гормони, важливі для розвитку плода, та спричиняти запалення. Водночас автори наголосили: їхній аналіз не доводить, що саме вплив DINCH безпосередньо спричиняє менші розміри дитини при народженні.

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