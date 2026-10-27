Дослідження у США пов’язало небезпечну спеку з вищим ризиком деменції — News-Medical

Дослідження за участю 28 512 жителів США віком від 50 до 89 років виявило зв’язок між днями небезпечної спеки та вищою ймовірністю розвитку деменції. Найпомітніша асоціація спостерігалася в районах із вищою соціальною вразливістю та нижчою оціненою поширеністю центрального кондиціонування, повідомляє News-Medical.

Дані за два десятиліття

Науковці проаналізували дані дослідження Health and Retirement Study за 2000–2020 роки. На початку спостереження учасники не мали деменції, а середня тривалість подальшого спостереження становила 10,5 року. За цей час деменцію класифікували у 3 773 учасників, або 13,2% вибірки.

Вплив спеки оцінювали за індексом тепла, який поєднує температуру та вологість повітря. До найнебезпечнішої категорії віднесли дні, коли індекс становив щонайменше 103 градуси за Фаренгейтом, або 39,4 градуса за Цельсієм. Дослідники підраховували кількість таких днів за попередні п’ять років для кожного учасника.

Вищі показники за найбільшої спеки

Порівняно з людьми, які мали не більш як 0,2 дня небезпечної спеки на рік, у групі з показником від 7,2 дня на рік і більше показник ризику деменції був на 23% вищим. Водночас чіткого поступового зростання показника між усіма рівнями впливу спеки не зафіксували.

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У найбільш соціально вразливих районах за найвищого рівня спеки прогнозований показник ризику був на 40% вищим, а в менш вразливих — на 11% вищим, ніж у групі з найнижчим впливом спеки. У місцевостях із нижчою оціненою поширеністю центрального кондиціонування цей показник становив 36%, тоді як у районах із вищою поширеністю — 13% порівняно з групою з найнижчим впливом.

Обмеження дослідження

Автори наголошують, що дослідження має спостережний характер і не доводить, що спека безпосередньо спричиняє деменцію. Вплив температури оцінювали на рівні районів проживання, а не за фактичними умовами в оселях чи персональним перебуванням людей на вулиці. Деменцію визначали за результатами опитувань і когнітивних оцінок, а не за клінічними діагнозами.

Науковці також не мали даних про типи деменції та довічний вплив спеки. Серед можливих механізмів вони назвали зниження мозкового кровотоку, запалення, окиснювальний стрес, зневоднення та порушення сну, однак ці процеси безпосередньо в цьому дослідженні не перевіряли.

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