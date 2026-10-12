Дослідження у США пов’язало підтримку з нижчими показниками депресії — News-Medical

Дослідження серед підлітків віком від 12 до 17 років у США пов’язало наявність людини, до якої можна звернутися із серйозною проблемою, з нижчими показниками депресії, суїцидальних думок і планування самогубства серед ЛГБК+ молоді. Про результати роботи дослідників Університету Тулейна повідомляє News-Medical.

Відмінності в показниках депресії

Серед підлітків, які ідентифікують себе як лесбійки або геї, депресію протягом попереднього року пережили, за оцінкою дослідників, 61% тих, хто не мав довіреної людини для звернення по допомогу. Серед респондентів, які мали принаймні одну таку людину, цей показник становив 35%.

Різниця була ще більшою щодо серйозних думок про самогубство: про них повідомили 66% лесбійок і геїв без довіреної людини та 27% тих, хто міг звернутися по підтримку. Автори також зафіксували зв’язок між можливістю поговорити з кимось і нижчими показниками повідомлень про план самогубства протягом останнього року.

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До кого звертаються підлітки

Дослідження ґрунтувалося на загальнонаціональному опитуванні американських підлітків. Науковці також проаналізували, до кого молоді люди готові звертатися у разі серйозних проблем. Близько восьми з десяти гетеросексуальних підлітків зазначили, що звернулися б до одного з батьків. Серед геїв, лесбійок і бісексуальних підлітків так відповіли приблизно шість із десяти опитаних.

ЛГБК+ підлітки частіше називали друзів, романтичних партнерів та інших дорослих як джерела підтримки, а також частіше покладалися одразу на кількох людей. Провідний автор роботи, доцент Школи соціальної роботи Університету Тулейна Еван Крюгер, зазначив, що такі підлітки можуть шукати зв’язок і підтримку поза домом, якщо не знаходять її в родині.

Публікація в науковому журналі

Дослідження Крюгера та Айзека Райта опублікували 12 жовтня 2026 року в журналі JAMA Pediatrics. Автори зазначили, що друзі не завжди можуть замінити постійну підтримку дорослого, а школи, сім’ї та громади можуть відігравати роль у тому, щоб підлітки не залишалися наодинці із серйозними проблемами.

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