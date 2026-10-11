Дослідження у США пов’язало вищу масу тіла з нижчою смертністю при деменції — ScienceAlert

Дослідження за участю 4523 дорослих віком від 51 року у США виявило зв’язок між вищою масою тіла на початку спостереження та нижчим ризиком смерті серед людей, у яких згодом розвинулася деменція. Про результати, опубліковані в журналі Journal of Alzheimer's Disease, повідомляє ScienceAlert.

Результати спостереження

На початку дослідження всі учасники не мали деменції, однак згодом у них розвинулося це захворювання. Їх розподілили на чотири групи за індексом маси тіла: нормальна маса тіла, надмірна вага, ожиріння I ступеня та ожиріння II–III ступенів. Спостереження тривало до 20 років.

Порівняно з групою нормальної маси тіла, ризик смерті протягом періоду дослідження був нижчим на 16% серед людей із надмірною вагою. Для учасників з ожирінням I ступеня він був нижчим на 27%, а з ожирінням II–III ступенів — на 22%.

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Що врахували дослідники

Автори аналізу врахували стать, рівень освіти, расу й етнічність, статус куріння та інші хронічні захворювання. Вони також перевірили, чи не пояснюється результат тим, що частина людей із нормальною масою тіла раніше мала зайву вагу, але схудла через погіршення здоров’я. Після такої перевірки виявлений зв’язок зберігся.

Науковці наголошують, що результати не означають, ніби людям із деменцією слід набирати вагу. Дослідження не встановлює причинно-наслідкового зв’язку. Одним із можливих пояснень автори називають проблеми з харчуванням у людей із деменцією: вони можуть пропускати прийоми їжі, забувати їсти, втрачати апетит або мати труднощі із самостійним харчуванням. Додаткові запаси жирової чи м’язової тканини потенційно можуть бути важливими за таких умов.

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