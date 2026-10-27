Дослідження у США виявило зв’язок алкоголю зі змінами мікробіому рота — News-Medical

Препринт дослідження за участю 5598 дорослих у США виявив, що споживання алкоголю було найтісніше пов’язане зі змінами різноманіття та складу бактерій у ротовій порожнині серед усіх проаналізованих напоїв. Як повідомляє News-Medical, науковці об’єднали дані трьох великих американських когорт: Agricultural Health Study, NIH-AARP Diet and Health Study та дослідження PLCO зі скринінгу онкологічних захворювань.

Алкоголь і бактеріальне різноманіття

Учасники повідомляли про звичне споживання напоїв протягом попередніх 12 місяців. Дослідники аналізували зв’язки між споживанням кави, чаю, пива, вина, міцного алкоголю, солодких і штучно підсолоджених напоїв, а також 100-відсоткового фруктового соку та мікробіомом ротової порожнини. Для цього вони використали зразки полоскання рота й секвенування 16S рРНК.

У людей із найвищим рівнем споживання алкоголю виявили приблизно на 10 більше ампліконних варіантів послідовностей — показника бактеріального багатства — ніж у тих, хто не вживав алкоголю. Найбільшу оцінену асоціацію з цим показником зафіксували для міцного алкоголю: приблизно на 15 варіантів більше порівняно з непитущими. Для пива і вина цей показник становив близько семи додаткових варіантів.

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Зв’язки з окремими бактеріями

Алкогольні напої становили 25 із 28 статистично значущих зв’язків на рівні бактеріальних родів серед шести загальних категорій напоїв. Вище споживання алкоголю було пов’язане з більшою оціненою моделлю частотою родів Megasphaera та Peptostreptococcus, які раніше асоціювали з поганим станом ротової порожнини. Водночас у групі з найвищим споживанням алкоголю очікувана чисельність роду Lautropia була на 23% нижчою, також спостерігали нижчу відносну чисельність Streptococcus.

Кава мала лише три статистично значущі зв’язки з окремими бактеріальними родами, зокрема з вищою відносною чисельністю Atopobium. Для чаю, солодких і штучно підсолоджених напоїв та фруктового соку після поправки на множинні порівняння значущих зв’язків не виявили.

Автори наголосили, що це перехресний аналіз, тому він не доводить, що алкоголь спричиняє зміни мікробіому або впливає на ризик хвороб. Дослідження також не оцінювало, чи мали учасники пародонтит, а дані про харчування були самозвітними. На результати потенційно могли впливати невраховані чинники, зокрема гігієна ротової порожнини та застосування ліків.

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