Дослідження за участю 5336 людей у Буркіна-Фасо, Кенії, Мозамбіку та ПАР показало: за оцінкою дослідників, без пережитих повеней проблем із психічним здоров’ям у вибірці було б на 25% менше. До такого висновку дійшли після порівняння учасників, які пережили повені, з людьми без такого досвіду, повідомляє TimesLIVE.

Тривога, депресія та симптоми ПТСР

У сукупних даних із чотирьох країн ознаки тяжкої тривоги виявили в одного з 12 учасників, які пережили повінь. Симптоми, що вказують на депресію, зафіксували в одного з восьми, а приблизно у кожного п’ятого були ознаки посттравматичного стресового розладу.

Ознаки ПТСР були найпоширенішою проблемою психічного здоров’я серед людей, які пережили повінь, у всіх чотирьох країнах. У мозамбіцькій вибірці такі симптоми мали менш як 1% людей без досвіду повені, але серед постраждалих вони траплялися у 55 разів частіше. У Кенії ознаки ПТСР виявили в понад чотирьох із десяти учасників, які пережили повінь, проти трьох із десяти серед тих, хто не зазнав такого досвіду.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Молодь і допомога після повеней

У ПАР частка проблем психічного здоров’я, які дослідники пов’язали з повенями, була ближчою до третини. Молоді учасники після повеней частіше мали ознаки тривоги та вищі рівні симптомів ПТСР, ніж інші вікові групи. Водночас показники серед людей у контрольних групах, які не пережили повені, були подібними до показників старших учасників.

Керівник проєкту, епідеміолог AHRI Коллінз Івуджі наголосив, що результати не відображають ситуацію в усій Африці, однак доповнюють дані про зв’язок повеней і психічного здоров’я в різних регіонах континенту. Експерт із психіатрії Васко Кумбе зазначив, що після стихійних лих людям зазвичай надають їжу, воду та одяг, однак психологічні наслідки часто не враховують ані під час реагування, ані в підготовці до катастроф.

Серед заходів, які можуть зменшити ризики, дослідники назвали завчасне попередження про повені, що дає людям час підготуватися або тимчасово залишити небезпечну місцевість. Також вони згадали очищення дренажних систем, аби вода не затоплювала будинки та дороги.

Читай нас у