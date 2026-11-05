Дослідники UCLA Health дійшли висновку, що жінкам після двобічної мастектомії для лікування протокової карциноми in situ (DCIS) регулярна мамографія та інші візуалізаційні обстеження за відсутності симптомів можуть давати обмежену користь. Як повідомляє News-Medical, більшість рецидивів у дослідженні виявили після появи симптомів у пацієнток або змін, які помітили лікарі, а не під час планового скринінгу.

Дані 90 пацієнток

Команда проаналізувала медичні записи 90 пацієнток, яким провели двобічну мастектомію через DCIS у 2017–2019 роках. Медіана подальшого спостереження становила майже шість років. DCIS — неінвазивна форма раку молочної залози, за якої аномальні клітини розвиваються в молочних протоках, але не поширюються на прилеглі тканини.

Половина учасниць після операції продовжувала проходити візуалізаційні обстеження молочних залоз — мамографію, ультразвукове дослідження або МРТ. Загалом їм провели 154 такі обстеження. Дванадцять із них призвели до біопсій у дев’яти пацієнток: результати восьми біопсій були доброякісними, а ще чотири виявили рецидиви раку.

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Один рецидив виявили під час скринінгу

Із чотирьох рецидивів лише один виявили завдяки рутинному обстеженню в пацієнтки без симптомів. Ще три випадки діагностували після появи ущільнень, набряку, болю в молочній залозі або інших насторожливих змін, помічених лікарями, що стало підставою для діагностичної візуалізації.

Автори не виявили сталої залежності між призначенням візуалізації та віком, генетичним ризиком, розміром пухлини чи типом реконструкції молочної залози. На їхню думку, рішення про скринінг можуть відрізнятися залежно від лікаря, а не завжди ґрунтуватися на індивідуальних факторах ризику.

Дослідники наголосили, що висновки не означають відмови від подальшого медичного нагляду. Вони зазначили важливість регулярних клінічних оглядів і швидкої оцінки нових ущільнень, змін шкіри, набряку чи інших симптомів. Візуалізація також може бути потрібною для оцінювання імплантів після реконструкції, що відрізняється від скринінгу на рецидив. Через невелику вибірку та дані одного медичного центру автори вказали на потребу більших досліджень, зокрема серед пацієнток із вищим ризиком рецидиву.

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