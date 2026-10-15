Дослідники Університетського коледжу Лондона в Англії, Велика Британія, встановили, що найсуттєвіші зміни рівня HbA1c та маси тіла після початку лікування антипсихотиками відбуваються протягом перших 90 днів. Як повідомляє News-Medical, роботу опублікували в журналі The Lancet Psychiatry.

Дані майже 97 тисяч людей

Науковці проаналізували анонімізовані записи лікарів первинної ланки Національної служби охорони здоров’я Англії щодо майже 97 тисяч дорослих віком від 18 до 59 років із тяжкими психічними розладами. Усі вони почали приймати один із чотирьох антипсихотиків другого покоління — оланзапін, кветіапін, рисперидон або арипіпразол — у період із 2000 до 2023 року.

Дослідники порівняли дані за два роки до початку терапії та два роки після нього. У перші 90 днів після початку лікування HbA1c — показник середнього рівня цукру в крові — зростав приблизно у 14 разів швидше, ніж до терапії. Маса тіла в цей період збільшувалася приблизно у дев’ять разів швидше.

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Вага не завжди відображає зміни HbA1c

Автори зауважили, що зміни маси тіла та HbA1c не завжди відбувалися одночасно. На їхню думку, контроль лише ваги може не виявити важливих метаболічних змін. Перший автор роботи Хуан Карлос Базо-Альварес зазначив, що медичним працівникам варто перевіряти вагу й рівень цукру в крові до початку лікування, а також у перші місяці після нього.

Найбільші ранні зміни в обох показниках зафіксували серед пацієнтів, які приймали оланзапін: у перші 90 днів HbA1c зростав приблизно у 50 разів швидше, а маса тіла — у 10 разів швидше, ніж до початку терапії. Серед людей із переддіабетом на старті лікування 19% розвинули діабет 2 типу протягом двох років, тоді як серед людей із нормальним рівнем цукру цей показник становив 3%.

У жінок у перші 90 днів темпи зростання HbA1c були приблизно у 24 рази вищими, а маси тіла — у 12 разів вищими порівняно з періодом до терапії. У чоловіків відповідні показники становили приблизно у 10 разів для HbA1c і маси тіла. Дослідження ґрунтувалося на вже наявних медичних записах, тому автори не могли врахувати всі чинники, зокрема харчування, фізичну активність або інші ліки.

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