Дослідження в Австралії виявило можливий циркадний підтип депресії — ABC News Australia

В Австралії дослідники Університету Сіднея запропонували виокремити можливий підтип розладу настрою — циркадну депресію, пов’язану з внутрішнім 24-годинним біологічним ритмом. У дослідженні, опублікованому в The British Journal of Psychiatry, приблизно один із чотирьох учасників із тяжкою, рецидивною або стійкою депресією відповідав критеріям цього підтипу, повідомляє ABC News.

Ознаки запропонованого підтипу

Команда науковців проаналізувала клінічні та генетичні дані 11 380 австралійців, які брали участь у тривалому національному дослідженні депресії. За даними самооцінок, 2 604 учасники повідомили щонайменше про три характеристики, які автори роботи визначили як критерії циркадної депресії.

До них належать пробудження з відчуттям сильної втоми, нічний хронотип, або схильність бути «совою», сезонний характер захворювання, пізніший сон, триваліший сон під час депресивних епізодів і «соціальний джетлаг» — істотна різниця у графіку сну в робочі та вільні дні.

Керівниця дослідження Еміліана Тоніні заявила, що учасники з такими характеристиками частіше повідомляли про тяжчі симптоми. Йдеться, зокрема, про раніший початок захворювання, маніакальні симптоми, суїцидальність, збільшення ваги під час епізодів погіршення та складніший перебіг розладу. Дослідження також вказує на можливі відмінності генетичного профілю, зокрема на вищий генетичний ризик синдрому дефіциту уваги та гіперактивності.

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Потрібні додаткові дослідження

Психіатр Університету Нового Південного Уельсу Філіп Мітчелл, який не брав участі в роботі, зазначив, що доказів поки недостатньо для запровадження циркадної депресії в клінічну практику як окремого підтипу. За його словами, її ознаки частково перетинаються з визнаним підтипом — атиповою депресією, тому потрібні чіткіші критерії розмежування та міжнародні дослідження.

Автори припускають, що пацієнти з такими характеристиками можуть гірше реагувати на традиційні антидепресанти, але наголошують: цей висновок ґрунтується на самооцінках учасників і потребує подальшої перевірки. Серед потенційних підходів дослідники назвали мелатонін, антидепресанти, спрямовані на мелатонінову систему, світлотерапію та поведінкові зміни. Циркадна депресія наразі не внесена до американського Діагностичного і статистичного посібника з психічних розладів як самостійний діагноз.

Науковці та незалежні експерти погодилися, що пацієнтів із депресією варто запитувати про особливості їхнього добового ритму. Водночас такий підхід має доповнювати, а не замінювати традиційне лікування депресії.

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