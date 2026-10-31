Дослідження в Ізраїлі: ШІ радив зайві УЗД у 42,8% відповідей — Jerusalem Post

Дослідники з Ізраїлю — Університету Бен-Гуріона в Беер-Шеві та Clalit Health Services — перевірили шість великих мовних моделей від Google, Anthropic і OpenAI на клінічних сценаріях. Як повідомляє Jerusalem Post, моделі здебільшого визначали, коли обстеження чи лікування не потрібні, але частіше помилялися в ситуаціях, щодо яких медична спільнота не має єдиної позиції.

Сценарії для перевірки

Рецензоване дослідження опублікували в журналі Annals of Internal Medicine. Автори створили сценарії на основі 15 рекомендацій міжнародної ініціативи Choosing Wisely, спрямованої на скорочення медичних втручань із низькою цінністю.

Для кожної рекомендації підготували 15 ситуацій: десять випадків, коли слід було утриматися від втручання, і п’ять, коли воно було медично обґрунтованим. Учені проаналізували тисячі відповідей моделей. Наприклад, візуалізація не потрібна молодому чоловікові з гострим болем у попереку після перенесення меблів, але може бути необхідною жінці з раком молочної залози в анамнезі та новим нічним болем у спині.

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Де моделі помилялися найчастіше

Коли втручання було показаним, моделі помилково рекомендували утриматися від допомоги у 0,6% випадків, стверджують автори. Якщо тест або лікування були явно непотрібними, системи радили їх у 5,4% відповідей. У восьми з 15 перевірених рекомендацій моделі взагалі не порадили жодної зайвої процедури.

Найбільше помилок припало на два неоднозначні напрями. У 28,3% відповідей моделі пропонували непотрібну електрокардіограму, переважно коли пацієнти повідомляли про серцебиття. У 42,8% відповідей вони також підтримували зайве ультразвукове дослідження невеликих випадково виявлених вузлів. Дослідники пов’язали це з відмінностями в підходах Американської тиреоїдної асоціації та Американського коледжу радіології щодо потреби візуалізації таких вузлів.

Моделі тестували лише англійською мовою. Дослідники наголосили, що перед використанням таких систем у кабінеті лікаря потрібні подальші клінічні дослідження та запобіжники, а остаточна відповідальність за медичне рішення має залишатися за лікарем.

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