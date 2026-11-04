Дослідження в Китаї пов’язало тісну білизну з гіршими показниками сперми — ScienceAlert

Дослідження в Китаї за участю 26 836 чоловіків, які звернулися для оцінки фертильності, виявило зв’язок між носінням тісної білизни та гіршими показниками сперми. Учасники, які найчастіше носили обтислу білизну, мали вищі шанси на менший об’єм еякуляту, нижчу рухливість сперматозоїдів, меншу частку клітин нормальної форми та більшу частку сперматозоїдів із пошкодженою ДНК.

Як повідомляє ScienceAlert, науковці порівняли дані 21 221 чоловіка, які переважно носили вільну білизну, з даними 5 615 учасників, що обирали тісні моделі — зокрема плавки, стринги або обтислі боксери. Медіанний вік учасників становив 30 років. Результати опублікували в Asian Journal of Andrology.

Які показники відрізнялися

Після врахування інших чинників здоров’я носіння тісної білизни пов’язали з на 18% вищими шансами на менший об’єм еякуляту. Також у цій групі зафіксували на 12% вищі шанси на нижчу кількість рухливих сперматозоїдів, на 48% — на меншу частку сперматозоїдів нормальної форми та на 108% — на більшу частку клітин із фрагментацією ДНК.

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Підвищений рівень фрагментації ДНК сперматозоїдів виявили у 10,7% чоловіків, які носили тісну білизну, проти 5,8% серед тих, хто носив вільну. Автори також у додатковому аналізі повідомили про вищу поширеність еректильної дисфункції та передчасної еякуляції в групі тісної білизни.

Обмеження дослідження

Дослідження має спостережний характер, тому не доводить, що саме тісна білизна спричиняє погіршення якості сперми або що перехід на вільні моделі підвищить імовірність зачаття. Автори припускають, що можливим поясненням може бути теплове навантаження на мошонку: сперматозоїди оптимально розвиваються за температури на 2–3 °C нижчої за температуру тіла, а тісна білизна може підвищувати температуру в цій ділянці до 1 °C.

Водночас усі учасники звернулися по оцінку фертильності, тому результати не можна автоматично поширювати на загальну популяцію. Інше дослідження 2022 року за участю 3 041 пари у США та Канаді не виявило переконливого зв’язку між імовірністю зачаття та чинниками, що підвищують температуру в ділянці мошонки, зокрема носінням тісної білизни.

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