Дослідження в США пов’язало GLP-1 з рідкісною втратою зору — ScienceDaily

Дослідження американських науковців виявило зв’язок між початком застосування препаратів класу GLP-1 та невеликим підвищенням ризику ішемічної нейропатії зорового нерва — рідкісного стану, який здатен спричинити раптове й потенційно стійке порушення зору. Про це повідомляє ScienceDaily з посиланням на дослідження команди Університету Ратгерса.

Науковці проаналізували дані великої бази дорослих американців віком від 18 до 65 років із цукровим діабетом 2 типу, які нещодавно почали приймати ліки для контролю захворювання. Роботу опублікували в журналі Annals of Internal Medicine.

Які препарати вивчали

До класу агоністів рецепторів GLP-1 належать семаглутид, що продається під назвами Ozempic і Wegovy, а також тирзепатид — Mounjaro і Zepbound. Ці препарати застосовують для контролю рівня цукру в крові та маси тіла; також вони можуть знижувати ризик деяких серцево-судинних і ниркових проблем.

Дослідники встановили, що використання GLP-1 було пов’язане з невеликим збільшенням імовірності ішемічної нейропатії зорового нерва. Водночас абсолютний ризик залишався низьким: за 18 місяців лікування йшлося приблизно про три-чотири додаткові випадки на 10 тисяч пацієнтів.

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Ризик лишається низьким

Ішемічна нейропатія виникає, коли зменшується приплив крові до зорового нерва, який передає візуальну інформацію від ока до мозку. Понад 80% випадків, за наведеними в матеріалі оцінками, припадає на неартеріїтну передню форму захворювання, за якої порушується кровопостачання передньої частини зорового нерва.

Стан зазвичай не призводить до повної сліпоти, але може уражати частину поля зору одного ока. Серед можливих проявів — раптова нечіткість зору, потемніння або поява ділянок, яких людина не бачить. Частіше такі випадки фіксували серед чоловіків і людей віком від 50 до 65 років.

Автори наголосили, що виявлений зв’язок не доводить прямої причинно-наслідкової дії препаратів GLP-1 на зоровий нерв: на результати могли впливати відмінності в супутніх станах здоров’я пацієнтів. Вони вказали на потребу подальших досліджень і порадили не зволікати з офтальмологічним обстеженням у разі раптових змін зору.

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