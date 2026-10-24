Дослідження виявило 1260 варіантів, пов’язаних із рисами особистості — News-Medical

Дослідники виявили 1260 генетичних варіантів, пов’язаних із п’ятьма основними рисами особистості: екстраверсією, доброзичливістю, сумлінністю, невротизмом і відкритістю до досвіду. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі Nature.

Дані понад мільйона учасників

Автори об’єднали дані 46 дослідницьких груп. Залежно від аналізованої риси вибірка становила від 611 тисячі до 1,14 мільйона людей. Із 1260 виявлених варіантів 824 розташовані в ділянках геному, які раніше не пов’язували з відповідною рисою особистості.

Дослідники зазначають, що результати не свідчать про існування окремого гена товариськості чи сумлінності. За їхніми оцінками, на кожну з п’яти рис незалежно впливають понад 16 тисяч поширених генетичних варіантів, кожен із яких має невеликий ефект.

Генетика пояснює лише частину відмінностей

У первинному аналізі поширені генетичні варіанти пояснювали приблизно від 5% до 9% відмінностей у виміряних рисах особистості. Водночас на формування особистості впливає і середовище, тому генетичні дані не визначають її наперед.

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Зв’язки між генетичними варіантами та рисами загалом були подібними в різних вікових групах, західних регіонах, типах тестів особистості, а також за самооцінкою учасників і оцінкою близьких їм людей. Меншу послідовність результатів зафіксували для доброзичливості.

Зв’язок із поведінкою та здоров’ям

Науковці також виявили генетичні перетини між рисами особистості, поведінкою та показниками здоров’я, зокрема психічними розладами, вживанням психоактивних речовин і фізичною активністю. Генетичні профілі, пов’язані з невротизмом, асоціювалися з вищим ризиком досліджуваних психіатричних станів. Сумлінність, своєю чергою, мала генетичні зв’язки з меншим уживанням психоактивних речовин і частішими фізичними вправами.

Автори наголосили, що це групові асоціації, які не дають змоги точно передбачати майбутню поведінку конкретної людини. Для перевірки того, наскільки ці закономірності застосовні до різних популяцій, потрібні масштабніші дослідження за участю людей із ширшим спектром походження та культурних середовищ.

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