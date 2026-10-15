Дослідження виявило прогалини в настановах щодо ендометріозу — News-Medical

Міжнародне дослідження Університету Квінсленду виявило, що в настановах щодо діагностики та лікування ендометріозу недостатньо представлені підлітки, гендерно різноманітні люди та люди з досвідом життя з цим захворюванням. Як повідомляє News-Medical, науковці проаналізували документи з 47 країн, зокрема 19 настанов, опублікованих не англійською мовою.

Участь пацієнтів у розробці настанов

До дослідження долучилися фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я, члени керівної ради Всесвітнього товариства ендометріозу та представники пацієнтських груп. За словами професорки Гіти Мішри з Австралійського дослідницького центру здоров’я жінок і дівчат Університету Квінсленду, 70% переглянутих настанов не були сформовані з урахуванням досвіду людей, які живуть з ендометріозом.

Дослідники також зафіксували значні відмінності між країнами в рекомендаціях щодо діагностики, лікування, допомоги з питань фертильності та немедикаментозного ведення ендометріозу. Більшість настанов походить із країн із високим рівнем доходу, передусім із Європи. Особливо помітними автори назвали прогалини в країнах Африки та Східного Середземномор’я.

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Підлітки та первинна медична допомога

Чверть проаналізованих настанов розробляли без участі підлітків, хоча симптоми та затримки з діагностикою часто починаються саме в підлітковому віці. Лише кожна п’ята настанова прямо згадує гендерно різноманітних людей.

Ендометріоз — це захворювання, за якого тканина, подібна до внутрішньої оболонки матки, розвивається за її межами. Остаточного виліковування цього стану немає; за наведеними в матеріалі оцінками, він уражає близько 10% жінок репродуктивного віку у світі, або приблизно 190 мільйонів людей.

Доктор Дередже Гете зі Школи громадського здоров’я Університету Квінсленду зазначив, що всі міжнародні настанови готувалися за участю гінекологів, однак менш ніж половина з них враховувала думку лікарів загальної практики. Дослідники планують працювати з ВООЗ над створенням стандартизованих глобальних настанов щодо ендометріозу.

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