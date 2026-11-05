У Нідерландах і Норвегії дослідники виявили, що серед жінок зі сімейною гіперхолестеринемією прееклампсію фіксували частіше, ніж у контрольній групі: 11% проти 7%. Йдеться про спостережне дослідження, результати якого оприлюднило видання News-Medical з посиланням на публікацію в European Journal of Preventive Cardiology.

Порівняли понад 1 400 жінок

Науковці порівняли дані 484 жінок зі сімейною гіперхолестеринемією та 968 учасниць контрольної групи віком від 40 років. Жінок із цим станом зіставляли з контролем у співвідношенні один до двох за віком, статусом куріння, індексом маси тіла та етнічною належністю.

Учасниць набирали у 2023–2025 роках, а інформацію про репродуктивне здоров’я та результати вагітностей отримували через онлайн-опитування. Сімейна гіперхолестеринемія — спадковий стан, за якого рівень холестерину, зокрема LDL-холестерину, залишається високим упродовж життя та істотно підвищує ризик серцевих захворювань.

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Причинного зв’язку не встановлено

Прееклампсія характеризується підвищеним артеріальним тиском під час вагітності у поєднанні з ураженням органів. Вона може призводити до ускладнень, зокрема уповільнення росту плода та передчасних пологів.

Автори наголосили, що результати не означають, ніби кожна жінка зі сімейною гіперхолестеринемією матиме прееклампсію. За іншими показниками репродуктивного здоров’я та перебігу вагітностей статистично значущих відмінностей між групами не виявили; кількість вагітностей також була порівнянною.

Оскільки дослідження було спостережним, воно не дає змоги стверджувати, що сімейна гіперхолестеринемія або високий рівень LDL-холестерину спричиняють прееклампсію. Дослідники вважають, що жінкам із сімейною гіперхолестеринемією, які планують вагітність, варто обговорювати з медичною командою серцево-судинні ризики, артеріальний тиск і ведення терапії для зниження ліпідів. Водночас результати переважно стосуються жінок європейського походження, що обмежує їх застосовність до інших груп населення.

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