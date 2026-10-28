Дослідження вказало на можливий механізм болю за виразкового коліту — Live Science

Дослідження вказує на можливий механізм, через який люди з виразковим колітом можуть відчувати біль у кишківнику навіть за контрольованого запалення та нормальних результатів колоноскопії. Як повідомляє Live Science, результати лабораторної роботи опублікували 23 жовтня в журналі Science Immunology.

Жорсткість тканин і больові сигнали

Автори дослідження проаналізували дані секвенування клітин кишкової тканини пацієнтів із виразковим колітом, а також мишачі моделі захворювання. Вони зосередилися на резидентних імунних клітинах, які постійно перебувають у стінці кишківника та контактують із нервовими закінченнями. За коліту таких клітин було більше, а рівень білка Piezo1 у них був вищим, ніж у здоровій кишковій тканині.

Експерименти на мишах показали, що кишкова тканина за коліту була жорсткішою та менш еластичною. Це спостерігали і в моделі з видимим запаленням, і в моделі, де його майже не було. В обох випадках у тварин фіксували підвищену больову чутливість.

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Роль білка Piezo1

На думку авторів, механічний вплив на жорсткішу тканину може активувати Piezo1 у мембрані імунних клітин. Через цей канал до клітини надходять іони кальцію, після чого білок NF-κB переміщується до ядра та запускає вироблення фактора росту нервів NGF. NGF взаємодіє з розташованими поруч нейронами, що сприймають біль.

Згідно з результатами роботи, нервові закінчення можуть ставати щільнішими й надчутливими, тому звичайна активність кишківника здатна спричиняти біль. Коли дослідники хімічно вимикали Piezo1 або видаляли відповідний ген в імунних клітинах кишківника мишей, підвищена больова чутливість зникала.

Незалежний фахівець зазначив, що подальші дослідження мають перевірити роль цитокінів і з’ясувати, чи відбувається такий самий ланцюг реакцій у людських клітинах. Автори також застерегли, що мишачі моделі відтворювали короткочасні симптоми й можуть не повністю відображати хронічний перебіг хвороби у людей. Команда планує розробити препарат, який міг би локально впливати на Piezo1 без пригнічення всієї імунної системи.

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