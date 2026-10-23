Дружина пацієнта розповіла про випробування daraxonrasib у Бостоні — STAT News

У США, на саміті STAT у Бостоні Дана Сенага розповіла про досвід свого чоловіка Боббі Сенага, який брав участь у клінічному випробуванні препарату daraxonrasib для лікування раку підшлункової залози. Як повідомляє STAT News, Боббі був серед перших пацієнтів, які отримували цей препарат.

Пошук лікування після хіміотерапії

Після того як рак Боббі Сенага перестав реагувати на стандартну хіміотерапію, родина почала шукати можливість подальшого лікування. Спершу вона поїхала до Каліфорнії, потім — до Техасу, а згодом повернулася додому на Гаваї.

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Боббі Сенага помер 25 серпня 2024 року на Гаваях. На саміті його дружина розповіла, що означали для родини додаткові місяці життя.

Доступ до нового препарату

За оцінкою STAT News, схвалення daraxonrasib стало найбільшим поступом за останні десятиліття в боротьбі з раком підшлункової залози, який складно лікувати. Водночас видання зазначає, що участь у клінічних випробуваннях і доступ до нових ліків можуть вимагати значних ресурсів.

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