DSM-6 планують доповнити біологічними чинниками — Live Science

Наступне видання Діагностичного і статистичного посібника з психічних розладів DSM-6 планують доповнити біологічними чинниками, які враховуватимуть у діагностичній рамці психіатричних станів. Про це в інтерв’ю Live Science розповів психіатр Ананд Кумар, який протягом двох років входив до Стратегічного комітету DSM.

Від симптомів до біологічних чинників

Наразі такі стани, як великий депресивний розлад, розлади харчової поведінки та посттравматичний стресовий розлад, визначають передусім за клінічними критеріями. Фахівці формують клінічну картину за результатами інтерв’ю з пацієнтом, вивчення історії хвороби, анкет і спостереження за симптомами.

За словами Кумара, одним із головних напрямів роботи над DSM-6 є включення біологічних чинників до діагностичної рамки. Йдеться не лише про потенційні біомаркери, а й про біологічні шляхи та механізми, пов’язані з розвитком певних психічних розладів, для яких ще немає окремого лабораторного тесту.

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Генетика та імунні механізми

Як приклад Кумар навів імунологічні механізми. За його словами, запалення або порушення роботи імунної системи можуть бути важливими приблизно у 30% випадків великої депресії. Водночас у клінічній практиці немає єдиного лабораторного аналізу для діагностики депресії, пов’язаної з такими механізмами.

Психіатр також назвав важливим напрямом генетику. Для депресії, шизофренії та тривожних розладів не існує одного гена або невеликої групи генів, за якими можна встановити діагноз. Натомість сотні генів можуть незначно підвищувати ризик цих станів. Комітет обговорює, як враховувати такі дані в діагностичних категоріях.

Біомаркери хвороби Альцгеймера

У сфері хвороби Альцгеймера, за словами Кумара, вже є чіткіші біомаркери: тести крові на білки тау й амілоїд, які Управління з контролю за продуктами й ліками США FDA схвалило як біомаркери цієї хвороби. Для інших напрямів психіатрії подібної точності поки немає: зокрема, не існує чітких діагностичних аналізів крові або сканувань мозку для депресії, ПТСР чи шизофренії.

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