Дуже гарячі напої пов’язали з утричі вищим ризиком раку стравоходу — ScienceAlert

Дослідники у Великій Британії виявили зв’язок між перевагою дуже гарячого чаю або кави та вищим відносним ризиком плоскоклітинного раку стравоходу. Аналіз охопив дані 977 282 учасників двох великих британських когорт — Million Women Study та UK Biobank, повідомляє ScienceAlert.

Ризик залежав від температури

Учасників запитували, якої температури напої вони зазвичай обирають — дуже гарячої, гарячої або теплої, а також скільки чашок чаю та кави вони випивають щодня. Люди, які надавали перевагу дуже гарячим напоям, мали у 3,17 раза вищий відносний ризик розвитку плоскоклітинного раку стравоходу протягом періоду спостереження, ніж ті, хто пив теплі напої, після врахування частоти вживання.

Порівняно з теплими напоями, перевага гарячих напоїв була пов’язана зі зростанням відносного ризику на 69%. Зв’язок був подібним як серед тих, хто переважно пив чай, так і серед любителів кави. Додавання молока, про яке збирали дані в Million Women Study, істотно не змінювало виявленого зв’язку між температурою напою та ризиком.

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Вплив кількості напоїв

Також дослідники зафіксували зв’язок між кількістю гарячих напоїв і ризиком захворювання. У людей, які випивали шість або більше гарячих напоїв на день, відносний ризик плоскоклітинного раку стравоходу був на 71% вищим, ніж у тих, хто випивав менше шести гарячих напоїв, після врахування температури напою.

Автори наголошують, що це спостережне дослідження не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Водночас вони припускають, що зниження температури напоїв може зменшити кількість випадків захворювання. За їхньою оцінкою, якщо люди, які п’ють напої дуже гарячими, перейдуть на гарячі, це потенційно могло б запобігти 14% випадків плоскоклітинного раку стравоходу у Великій Британії — приблизно 440 випадкам на рік.

Важливим обмеженням роботи є те, що вчені не вимірювали фактичну температуру напоїв: учасники лише самостійно описували їх як дуже гарячі, гарячі чи теплі. Дослідження опубліковане в International Journal of Cancer.

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