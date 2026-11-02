Два методи підготовки артерій збільшили площу стента на 19% — News-Medical

У рандомізованому дослідженні NODULE-SHOCK у пацієнтів із кальцифікованими вузлами в коронарних артеріях поєднання ротаційної атеректомії та внутрішньосудинної літотрипсії перед установленням стента забезпечило більшу площу розкриття стента, ніж застосування лише літотрипсії. Про це повідомляє News-Medical.

У дослідженні взяли участь 120 пацієнтів із виражено кальцифікованими коронарними артеріями. Стан кальцієвих відкладень оцінювали за допомогою оптичної когерентної томографії — методу внутрішньосудинної візуалізації. Кальцифіковані вузли виявили у 66 учасників: 33 із них отримали комбіновану терапію, а ще 33 — лише внутрішньосудинну літотрипсію.

Різниця у площі стента

Середня кінцева площа стента у групі комбінованого лікування становила 7,41 мм², тоді як у групі літотрипсії — 6,23 мм². Таким чином, показник був приблизно на 19% більшим при застосуванні двох методів. У цій групі стенти також мали більш округлу та симетричну форму. Процедурний успіх зафіксували у 100% пацієнтів, які отримували комбіновану терапію, проти 97% у групі лише літотрипсії.

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Ротаційна атеректомія передбачає обробку кальцієвого вузла невеликим обертовим буром, а внутрішньосудинна літотрипсія використовує імпульси спеціального балона для руйнування глибших кальцієвих відкладень. Такі вузли ускладнюють повне розкриття стента, а недостатнє розширення пов’язують із повторним звуженням артерії, утворенням тромбів і потребою у повторних втручаннях.

Додаткові імпульси не дали переваги

Окремо дослідники проаналізували 54 пацієнтів із тяжко кальцифікованими ураженнями без кальцифікованих вузлів. Усі вони отримували внутрішньосудинну літотрипсію: 27 учасникам застосували до 120 імпульсів, ще 27 — дозування, визначене лікарем, у середньому 75–80 імпульсів.

У групі з максимальною кількістю імпульсів середній показник становив 114, але кінцева площа стента не відрізнялася: 5,50 мм² проти 5,56 мм². Протягом 30 днів в обох когортах не зафіксували смертей, інфарктів, повторних процедур на пролікованій артерії чи тромбозів стента. Однорічне спостереження за учасниками триває; автори зазначили, що для оцінки довгострокових клінічних результатів потрібні більші рандомізовані дослідження у кількох центрах.

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