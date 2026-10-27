Е-сигарети без консультацій допомогли 11,3% учасників дослідження кинути курити

Дослідження Лондонського університету королеви Марії у Великій Британії показало, що електронні сигарети можуть допомогти людям відмовитися від куріння навіть без регулярних консультацій. Як повідомляє News-Medical, роботу профінансував Національний інститут досліджень у сфері охорони здоров’я та медичної допомоги Великої Британії.

Результати рандомізованого випробування

У рандомізованому контрольованому дослідженні, опублікованому в журналі NEJM Evidence, взяли участь 1170 дорослих. Учасників розподілили між трьома підходами: автоматизованими повідомленнями Національної служби охорони здоров’я Великої Британії щодо припинення куріння, стартовим набором електронної сигарети або таким самим набором у поєднанні з телефонними консультаціями.

Через шість місяців куріння припинили 11,3% учасників, які отримали лише електронну сигарету. У групі автоматизованих повідомлень цей показник становив 6,4%. Дослідники зазначили, що в першій групі ймовірність успішної відмови від куріння була на 76% вищою. Відмову від тютюну перевіряли за допомогою тестів видихуваного повітря на вміст чадного газу.

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Додатковий ефект телефонної підтримки

Учасникам, які отримували електронні сигарети разом із консультаціями, запропонували п’ять телефонних сесій протягом чотирьох тижнів. У цій групі через шість місяців курити перестали 21,1% людей — майже удвічі більше, ніж серед тих, хто отримав лише електронну сигарету.

Через 12 місяців стійка відмова від куріння була зафіксована у 16,8% учасників групи з електронними сигаретами та консультаціями, у 9% групи лише з електронними сигаретами та у 5,4% групи автоматизованих повідомлень. Більшість учасників, які кинули курити за допомогою електронних сигарет, продовжували вейпити через рік після початку дослідження.

Автори роботи також встановили, що понад дві третини людей, які припинили курити в групі автоматизованих повідомлень через шість місяців, користувалися електронними сигаретами. Після виключення учасників, які застосовували засоби не зі своєї призначеної групи, показник відмови від куріння в цій групі знизився до 2,7%.

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