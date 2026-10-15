Експерти попередили про ризики приватних призначень тестостерону — News-Medical

Експерти The BMJ попередили про ризики стрімкого поширення приватних призначень тестостерону у Великій Британії. На їхню думку, терапію можуть призначати не лише чоловікам із чітко визначеною потребою, а й людям із неспецифічними симптомами та прикордонними результатами аналізів, для яких співвідношення користі й довгострокових ризиків є менш визначеним, повідомляє News-Medical.

Зростання приватного ринку

Автори коментаря Стівен Аткін і Ерік Кілпатрік зазначили, що у 2024 році британський ринок замісної терапії тестостероном оцінювали приблизно у 205 млн доларів. Очікується, що до 2032 року він сягне 365 млн доларів. Водночас у системі Національної служби охорони здоров’я Великої Британії кількість відпусків тестостерону в аптеках зросла на 52% у період із 2020/21 до 2024/25 року.

В Англії також зафіксували десятикратне збільшення кількості рецептів на гель із тестостероном для жінок віком від 50 років у 2015–2022 роках. Науковці вказують, що приватні рецепти централізовано не реєструють, тому точний масштаб такого лікування невідомий. Водночас про його розширення, на їхню оцінку, свідчать поява приватних та онлайн-клінік, моделі щомісячної передплати вартістю від 100 до 375 фунтів стерлінгів і активна реклама в соцмережах, через інфлюенсерів та на зовнішніх носіях.

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Питання діагностики та нагляду

Діагностика дефіциту тестостерону потребує часу й повторних аналізів. Автори зазначили, що немає даних про те, наскільки послідовно приватні надавачі послуг дотримуються такого підходу. На їхню думку, моделі швидкого доступу до терапії, побудовані на рекламі неспецифічних симптомів, не враховують складність діагностичного процесу та можуть спричинити непотрібне довічне лікування.

Експерти також звернули увагу на потребу в довгостроковому спостереженні через можливі проблеми із серцем і нирками. Вони вважають, що значна частина цього навантаження може перейти до Національної служби охорони здоров’я, коли пацієнти, які почали терапію приватно, звертатимуться до сімейних лікарів для аналізів або корекції побічних ефектів. Автори запропонували створити систему звітності для приватних лікарів і аптек, яка фіксуватиме показання, кількість пацієнтів, моніторинг та передачу догляду.

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