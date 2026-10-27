Експерти закликали Африку до спільної відповіді на нові випадки Еболи — News-Medical

Африканські фахівці із охорони здоров’я закликали до негайної та скоординованої відповіді після появи нових випадків еболавірусної хвороби, спричиненої вірусом Бундібугіо, у Кенії та Нігерії. У Кенії підтвердили дев’ятий випадок, а в Нігерії — один. Про це повідомляє News-Medical із посиланням на SciDev.Net.

Ситуація у Кенії та Нігерії

Генеральний директор Amref Health Africa Гітінджі Гітахі заявив, що всі дев’ять випадків у Кенії належать до одного кластера. За його словами, ознак поширення інфекції в громадах немає, нових випадків протягом попередніх 24 годин не фіксували, а 14 зразків дали негативний результат. Він наголосив, що Ебола не передається повітряним шляхом, а зараження відбувається через контакт із біологічними рідинами хворої або померлої людини чи забрудненими матеріалами.

Перший пацієнт у Кенії повертався з Демократичної Республіки Конго через угандійський Ентеббе до Найробі. Він звернувся по медичну допомогу, але помер через два дні. Вісім людей перебувають в ізоляції та отримують лікування в лікарнях Найробі, ще 120 — на карантині. Кенія запросила 10 тисяч доз вакцини для захисту медпрацівників.

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У Нігерії пацієнтка, яка перед цим подорожувала до Уганди, суттєво одужала після лікування у приватному медзакладі в Абуджі. Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань виявив 53 контакти хворої та встановив за ними спостереження; позитивних тестів серед них на той момент не було. Геномний аналіз засвідчив генетичну спорідненість вірусу, виявленого в Нігерії, з вірусом, виявленим у випадку в Кенії, однак епідеміологічний зв’язок між випадками ще встановлюють.

Вакцини та заходи реагування

За даними матеріалу, від початку спалаху в ДР Конго, оголошеного 15 травня, зареєстрували 9552 підтверджені інфекції та понад 4600 смертей. Уганда завершила власний спалах у серпні: там зафіксували 20 випадків і дві смерті. Для вірусу Бундібугіо немає схвалених специфічних вакцин або ліків. Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про старт у місті Бунія в ДР Конго дослідження вакцин TUMAINI фази 2/3.

Африканські центри з контролю і профілактики захворювань працюють із органами охорони здоров’я ДР Конго, Кенії та Нігерії над посиленням епіднагляду, готовності та реагування. Організація направила до Абуджі технічну групу, надала лабораторні матеріали для 500 ПЛР-тестів і сприяє доступу до 10 тисяч доз вакцини. ВООЗ рекомендувала не запроваджувати обмежень на поїздки чи торгівлю з ураженими країнами.

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