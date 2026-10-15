Експерти закликали до довготривалого нагляду після нейротравм — News-Medical

Міжнародна група фахівців запропонувала переглянути підхід до травматичних ушкоджень головного та спинного мозку у дорослих, розглядаючи їх як хронічні мультисистемні стани з ризиками для здоров’я, що можуть зберігатися роками або десятиліттями. Про це йдеться у статті, опублікованій у журналі The Lancet Neurology, повідомляє News-Medical.

Ризики після завершення реабілітації

Автори зазначають, що травми головного та спинного мозку часто сприймають як окремі події з обмеженими у часі наслідками. Водночас у багатьох людей, які пережили такі ушкодження, через роки можуть виникати або тривати серцево-судинні, метаболічні, ендокринні, неврологічні, психіатричні та функціональні ускладнення.

За даними авторів, після виписки з гострої допомоги та завершення реабілітації медичне спостереження нерідко є фрагментарним або взагалі припиняється. Через це ускладнення можуть виявити лише після госпіталізації, погіршення функціонального стану чи іншої потенційно відвертної шкоди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Модель тривалої допомоги

Під час розроблення моделі дослідники проаналізували англомовні роботи 2020–2026 років, зосереджені на проспективних оцінках віддалених наслідків таких травм, а також консультувалися з міжнародними експертами та зацікавленими сторонами. Вони зіставили ці дані з моделями тривалого ведення пацієнтів після інсульту, при діабеті та в програмах спостереження за людьми, які пережили рак.

Запропонована модель передбачає профілактичний підхід: координаторів допомоги для пацієнтів із нейротравмами, планові мультисистемні обстеження, використання телемедицини та пряме спрямування до профільних служб. Серед пріоритетів також названо офіційне визнання хронічної нейротравми, зміни у фінансуванні медичної допомоги, довгострокові реєстри пацієнтів, доступ до спеціалізованої реабілітації та посилення зв’язків із сервісами допомоги при інсульті, порушеннях пам’яті, психіатричних розладах і епілепсії.

Автори наголошують, що модель має кілька рівнів: від базового пакета для систем з обмеженими ресурсами до інтенсивної міждисциплінарної допомоги людям зі складними потребами. Для менш забезпечених умов вони пропонують використовувати мінімальний набір даних, медичних працівників на рівні громад, мобільні інструменти охорони здоров’я та телеконсультації.

Читай нас у