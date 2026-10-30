Експерти закликали визнати онлайн-мізогінію проблемою громадського здоров’я — The Guardian

У Великій Британії автори статті, опублікованої в журналі Lancet, закликали владу розглядати маносферу та онлайн-мізогінію як проблему громадського здоров’я — так само, як ожиріння чи куріння. Для протидії її наслідкам вони пропонують скоординовану відповідь за участі уряду, шкіл, служб охорони здоров’я та громадських організацій, повідомляє The Guardian.

Комерційна екосистема

У звіті маносферу визначили як розпорошену комерційну екосистему та сукупність онлайн-спільнот, об’єднаних поглядами на маскулінність, мізогінію та чоловічу віктимізацію. Автори вважають, що вона перетворилася на прибуткову індустрію, яка заробляє на просуванні крайніх проявів мізогінії та скривдженої маскулінності.

Співавтор роботи, професор Кент Б’юз і співзасновник аналітичного центру Global 50/50, заявив, що це не маргінальне явище, а бізнес-модель, у якій обурення та почуття образи заохочують поширення найбільш радикального контенту. За його словами, проблемою є не хлопці й чоловіки, а умови, що залишають їх ізольованими та без відчуття безпечного майбутнього, а також компанії, які отримують прибуток із їхнього гніву й невпевненості.

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Потреба в альтернативі

Автори також звернули увагу на дедалі більше відсторонення хлопців від освіти в різних країнах світу, самотність, фінансові труднощі та соціальне виключення. На їхню думку, це може робити молодих чоловіків уразливішими до онлайн-спільнот, які пропонують прості пояснення їхніх проблем і часто спонукають звинувачувати жінок та фемінізм.

Інша співавторка звіту, професорка Сара Гокс, наголосила, що маносфера дає хлопцям і молодим чоловікам відчуття належності, ідентичність та пояснення життєвих труднощів. Вона вважає, що лише усунення маносфери без переконливої альтернативи не дасть результату, тому хлопцям і молодим чоловікам потрібно запропонувати кращий варіант.

Директор з політики та комунікацій Centre for Policy Research on Men and Boys Марк Брукс підтримав висновок про те, що це питання громадського здоров’я. Він зазначив, що від такого контенту потерпають чоловіки, хлопці, жінки й дівчата, а рівень залучення до нього неоднаковий для всіх чоловіків і хлопців.

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