Експертка запропонувала пов’язати страховку з медоглядом раз на п’ять років — RMF24

У Польщі професорка Малгожата Галонжка-Соботка з Університету Лазарського запропонувала запровадити обов’язковий профілактичний медогляд раз на п’ять років. На її думку, регулярне проходження таких обстежень слід пов’язати зі збереженням безперервності медичного страхування громадян, повідомляє RMF24.

Пропозиція на дебатах у Сеймі

Експертка озвучила рекомендацію під час Національних дебатів про здоров’я в Сеймі. Захід організували спільно Сейм Польщі, Вища лікарська палата та Колегія сімейних лікарів. Його метою було досягнення порозуміння поза політичними поділами для поліпшення якості лікування.

Галонжка-Соботка заявила, що здоров’я є основою безпеки держави й має розглядатися як ключова інвестиція, а не витрати. За її словами, система має зосереджуватися не лише на реагуванні на хвороби, а й на зміцненні здоров’я всього суспільства. Вона також зазначила, що інвестиції в профілактику та підтримання здоров’я можуть давати до чотириразової віддачі, зокрема через вищу продуктивність і краще використання людського капіталу.

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Доступ до медичної допомоги

Голова Головної ради медсестер і акушерок Маріола Лодзінська наголосила, що реформу охорони здоров’я слід починати із забезпечення пацієнтам швидкого доступу до необхідної допомоги. Вона вказала на наявні бар’єри в доступі до лікарів первинної медичної допомоги, спеціалістів і домашнього догляду.

Учасники дебатів також говорили про соціальний і загальний характер публічної системи медичної допомоги в Польщі. Вони заявили, що без державної охорони здоров’я 95% польок і поляків не могли б самостійно оплатити лікування. У зустрічі брали участь представники медичної спільноти та соціальної сторони, а Міністерство охорони здоров’я представляв заступник міністра Томаш Мацеєвський.

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