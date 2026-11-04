Екстракт кудзу зменшив дні запійного вживання у дослідженні — News-Medical

У США дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Франциско з’ясували, що стандартизований екстракт кудзу може допомогти людям із розладом, пов’язаним із вживанням алкоголю, скоротити кількість днів запійного вживання алкоголю. У випробуванні взяли участь 120 дорослих, які повідомляли про щонайменше один такий епізод щотижня.

Як повідомляє News-Medical, половина учасників отримувала стандартизований екстракт рослини кудзу, а інша половина — плацебо. Протягом 12 тижнів їм рекомендували приймати засіб приблизно за 2,5 години до ситуацій, коли вони очікували значного вживання алкоголю. Усі учасники також щотижня проходили короткі консультації.

Результати випробування

На початку дослідження середня кількість днів запійного вживання в обох групах становила 2,15 на тиждень. Наприкінці лікування цей показник у групі кудзу знизився до 1,42 дня на тиждень, тоді як у групі плацебо майже не змінився — до 2,06 дня.

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Частка тижнів, протягом яких учасники повідомляли хоча б про один епізод запійного вживання, у групі екстракту зменшилася з 88% до 58%. У групі плацебо показник змінився з 88% до 81%. Через три місяці після завершення лікування учасники, яким призначали кудзу, все ще мали статистично значуще менше днів запійного вживання алкоголю, ніж група плацебо.

Безпека та обмеження

Учасники добре переносили екстракт кудзу: кількість побічних ефектів не перевищувала показники в групі плацебо, а серйозних небажаних явищ, пов’язаних із лікуванням, не виявили. Дослідження опублікували 4 листопада в журналі American Journal of Psychiatry.

Автори застерегли, що результати не можна автоматично поширювати на добавки з кудзу, доступні у вільному продажу, адже у випробуванні застосовували стандартизовану формулу. Для підтвердження висновків серед ширших груп людей потрібні масштабніші дослідження.

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