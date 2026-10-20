ENT1 пов’язали з розвитком метаболічної хвороби печінки — News-Medical

Дослідники Університету Барселони в Іспанії встановили зв’язок між білком-транспортером ENT1 і розвитком метаболічно-асоційованої стеатотичної хвороби печінки (MASLD). Робота, опублікована в журналі Metabolism: Clinical and Experimental, ґрунтується на дослідах на тваринних моделях, аналізі біопсій печінки пацієнтів і даних баз експресії генів. Про це повідомляє News-Medical.

MASLD не пов’язана зі споживанням алкоголю та характеризується надмірним накопиченням жиру в печінці. Вона може прогресувати до тяжчих форм, зокрема фіброзу або раку печінки. Науковці зосередилися на ENT1 — білку, який регулює проходження через плазматичну мембрану малих молекул-нуклеозидів, важливих для роботи клітин печінки.

Результати дослідів на мишах

Експерименти на мишах із наявним або відсутнім ENT1 показали зв’язок цього транспортера з рівнем нуклеозидів, зокрема аденозину. Аденозин бере участь у регуляції запалення та клітинної відповіді на стрес.

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У мишей із дефіцитом ENT1 рівень аденозину в печінці був нижчим. Такі тварини були захищені від запалення, фіброзу та надмірного накопичення жиру в цьому органі. Також у них зафіксували кращу толерантність до глюкози та вищу чутливість до інсуліну, що, за оцінкою авторів, вказує на можливий вплив ENT1 на загальний обмін речовин.

Експресія білка змінюється з перебігом хвороби

Аналіз зразків печінки пацієнтів і баз даних експресії генів показав, що експресія ENT1 у печінці змінюється залежно від стадії MASLD. На ранніх етапах її рівень був вищим і у людей, і в мишей, а з прогресуванням захворювання знижувався. У людей із ранньою стадією MASLD вища експресія ENT1 асоціювалася з підвищеним рівнем інсуліну та вищим індексом HOMA-IR, який використовують як показник інсулінорезистентності.

Автори вважають ENT1 потенційною мішенню для майбутніх терапевтичних підходів, оскільки препарати, здатні пригнічувати його активність, уже існують і деякі перебувають на різних стадіях клінічної розробки. Водночас вони наголошують, що застосування такого підходу для MASLD потребує значно більшого обсягу досліджень за участю людей і більших груп пацієнтів.

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