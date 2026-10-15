Епілепсію пов’язали з вищим ризиком деменції до 65 років — News-Medical

Дослідження, проведене на основі національних баз даних Франції та Швеції, виявило зв’язок між епілепсією та підвищеною імовірністю розвитку деменції з раннім початком — до 65 років. Як повідомляє News-Medical, результати опублікували 14 жовтня 2026 року в журналі Neurology Американської академії неврології.

Автори наголошують, що дослідження встановлює асоціацію, а не доводить, що епілепсія безпосередньо спричиняє деменцію. Науковці застосували два підходи: проаналізували, чи мали люди з деменцією діагноз епілепсії або призначення протиепілептичних препаратів упродовж попередніх десяти років, а також простежили за людьми з епілепсією протягом десяти років.

Дані Франції та Швеції

У Франції дослідники порівняли 11 360 людей із деменцією з раннім початком та 113 600 осіб без такого діагнозу, підібраних за віком і статтю. У Швеції до аналізу включили 16 433 людей із деменцією та 164 330 осіб контрольної групи.

У французькій вибірці діагноз епілепсії мали 12,5% людей із деменцією проти 1,2% учасників без деменції. Протиепілептичні ліки отримували 27,3% людей із деменцією та 10,3% осіб із контрольної групи. Подібні результати отримали й у Швеції.

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Ризик залишався низьким

Для другого аналізу вчені відібрали у Франції людей віком від 30 до 55 років, яким у 2008 році вперше встановили діагноз епілепсії. Їх порівняли з людьми, які вже мали епілепсію до 2008 року, та з учасниками без епілепсії. За десять років деменцію з раннім початком діагностували у 2,2% осіб із новим діагнозом епілепсії, у 1,7% людей із раніше встановленою епілепсією та у 0,2% учасників без епілепсії.

Після коригування з урахуванням інсульту, розладів настрою та черепно-мозкових травм у людей із нещодавно діагностованою епілепсією імовірність розвитку деменції була у шість разів вищою, ніж у людей без епілепсії. Для учасників із раніше встановленою епілепсією ризик був на 74% вищим.

Автор дослідження Венсан Наварро із Сорбоннського університету зазначив, що попри сильний зв’язок між станами абсолютний ризик залишається низьким. Він також вказав на потребу раніше оцінювати когнітивні ризики у людей з епілепсією та контролювати модифіковані чинники, зокрема високий артеріальний тиск.

Серед обмежень роботи автори назвали відсутність докладних даних про типи й причини деменції та епілепсії. Крім того, аналіз ґрунтувався на інформації з двох країн із високим рівнем доходу та універсальним охопленням медичною допомогою, тому результати можуть не поширюватися на інші системи охорони здоров’я.

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