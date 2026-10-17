ERAN отримала майже 929 тисяч звернень за три роки війни в Ізраїлі — Jerusalem Post

Ізраїльська волонтерська служба емоційної першої допомоги ERAN за три роки війни отримала 928 911 звернень по допомогу. У перший рік зафіксували 316 514 дзвінків, у другий — 320 486, у третій — 291 911, повідомляє Jerusalem Post.

Із загальної кількості звернень 21 829 стосувалися суїцидальних думок, намірів або дій. Середня частка таких дзвінків за три роки становила 2,35%. Генеральний директор ERAN Давід Корен наголосив, що суїцидальний дистрес має сукупність причин, тому цю тенденцію не можна пояснювати лише війною чи одним чинником.

Зростання самотності та тривоги

За даними організації, серед молоді й підлітків частка звернень, пов’язаних із суїцидальною тематикою, зросла з 2,6% у перший рік війни до 4,4% у третій. Серед військових частка дзвінків щодо насильства, зокрема сексуального, піднялася з 5% до 10% у другий рік, а в третій становила 8% усіх звернень цієї групи.

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Частка звернень про самотність серед населення зросла з 28% у перший рік війни до 41% у третій. Корен пов’язав це з відчуттям тривалості війни, постійною напругою та потребою залишатися насторожі. За його словами, резервісти та їхні сім’ї відчувають значний стрес через неодноразове повернення до служби, а частина людей втратила роботу або бізнес.

Псевдозвичний ритм життя

Корен також зазначив, що діти й підлітки особливо гостро реагують на невизначеність. Молоді люди звертаються через проблеми зі школою, навчанням в університеті, військовою службою, перервами в освіті та непевністю щодо майбутнього. ERAN не може визначити, скільки людей телефонували неодноразово, оскільки звернення є анонімними.

Національна професійна директорка ERAN Ширі Деніелс заявила, що багато людей продовжують працювати, навчатися та виховувати дітей, однак повсякденне функціонування не завжди означає психологічне благополуччя. За її словами, на тлі тривалої невизначеності дистрес може поступово проявлятися емоційним виснаженням, самотністю, труднощами у стосунках і втратою відчуття стабільності.

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