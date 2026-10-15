Ervebo може викликати Т-клітинну відповідь проти вірусу Бундібугіо — News-Medical

Дослідники з Німеччини встановили, що одна доза ліцензованої вакцини Ervebo проти вірусу Ебола може викликати в людей Т-клітинну відповідь, здатну розпізнавати вірус Бундібугіо. Результати дослідження, опублікованого в журналі The Lancet Infectious Diseases, повідомляє News-Medical.

Результати серед 20 вакцинованих

На 28-й день після щеплення вакциною VSV-EBOV дослідники оцінили імунну відповідь 20 учасників. У 16 із них виявили Т-клітини, специфічні до глікопротеїну вірусу Ебола (EBOV). У 13 учасників зафіксували Т-клітини, що реагували на глікопротеїн вірусу Бундібугіо (BDBV), а у семи — реакцію на вірус Судан (SUDV). Більшість учасників із позитивною Т-клітинною відповіддю на EBOV також мали Т-клітини, реактивні до BDBV.

Вакцину VSV-EBOV розробили проти EBOV, а її ліцензована назва — Ervebo. Окремої ліцензованої вакцини проти BDBV наразі немає. Глікопротеїни EBOV і BDBV мають 66,3% ідентичності амінокислотних послідовностей, тоді як показник для EBOV і SUDV становить 56,3%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Захисний ефект ще не встановлено

Автори проаналізували консервативні ділянки глікопротеїнів трьох вірусів і перевірили їхню взаємодію з імунною системою вакцинованих людей. Дослідження надало перші докази Т-клітинної перехресної реактивності після вакцинації VSV-EBOV проти BDBV, а меншою мірою — проти SUDV.

Водночас автори наголосили, що поки невідомо, чи можуть ці Т-клітини поліпшувати клінічні результати в разі зараження BDBV. Доклінічні дослідження на приматах свідчили, що Т-клітинна відповідь потрібна для вакцино-опосередкованого захисту. Науковці зазначили, що за відсутності вакцини, спеціально розробленої проти BDBV, Ervebo варто систематично оцінити у клінічних дослідженнях під час поточного спалаху в Демократичній Республіці Конго.

Читай нас у