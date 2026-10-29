Естонія запросить 40-річних жінок на оцінку ризику раку грудей — ERR News

В Естонії наступного тижня всім жінкам віком 40 років надішлють запрошення пройти генетичне дослідження для оцінки індивідуального ризику розвитку раку молочної залози. Запрошення отримають незалежно від наявності медичного страхування. Як повідомляє ERR News, країна може стати першою у світі, де людей запрошуватимуть до скринінгових програм на підставі генетичних даних.

Ранній скринінг для жінок із підвищеним ризиком

Досі запрошення на скринінг раку молочної залози в Естонії надсилали жінкам після 50-річчя. За новою процедурою для кожної 40-річної учасниці визначатимуть її персональний ризик. Якщо він буде таким самим, як середній ризик у жінок віком 50 років, пацієнтку можуть включити до скринінгу раніше та розпочати мамографію вже з 40 років.

Під час розрахунку враховуватимуть близько 3 тисяч генетичних варіантів. Водночас оцінка не охоплює мутації генів BRCA, пов'язані зі спадковими формами раку. Такі випадки перевіряють окремими тестами за потреби, зокрема якщо рак молочної залози був у родині.

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Згода на використання генетичних даних

В Естонії налічується майже 10 тисяч жінок віком 40 років. Запрошення отримають як донорки даних Естонського геномного центру, так і ті, хто раніше не здавав генетичний матеріал. Дані наявних донорок не перевірятимуть автоматично: спершу жінки мають подати через Портал здоров'я декларацію про згоду на використання цих даних у системі охорони здоров'я.

Жінкам, чиїх даних немає в Геномному центрі, після подання такої декларації видадуть направлення до лабораторії для здавання зразка крові. Наразі Геномний центр зберігає дані приблизно п'ятої частини населення Естонії, але нових донорів не приймає через брак фінансування.

Естонський фонд медичного страхування також аналізує можливість використання генетичної оцінки ризиків для серцево-судинних захворювань. Водночас фонд не вважає доцільним запроваджувати такий сервіс для інших тяжких хвороб, оскільки держава не має достатніх можливостей для подальшого супроводу пацієнтів.

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