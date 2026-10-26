ФАО повідомила про дефіцит овочів і фруктів у Пакистані — Dawn

Продовольче забезпечення Пакистану суттєво не відповідає національним рекомендаціям щодо здорового харчування: країні бракує овочів, фруктів, коренеплодів, бульб і бобових, тоді як зернових та цукру постачається більше за рекомендований рівень. Про це йдеться в новому аналітичному документі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), повідомляє Dawn.

Дефіцит поживних продуктів

У документі «Food Supply for Healthy Diets in Pakistan» зазначено, що понад 60% населення Пакистану не можуть дозволити собі здоровий раціон. За оцінкою ФАО, це сприяє високому рівню неповноцінного харчування, водночас у країні зростає поширеність неінфекційних захворювань, пов’язаних із харчуванням.

Пакистан ухвалив національні рекомендації щодо харчування у 2018 році. ФАО порівняла обсяги щорічного постачання продовольства з потребами населення за 10 групами продуктів упродовж 2010–2023 років. Аналіз виявив стійкий дефіцит овочів, коренеплодів і бульб, фруктів, а також бобових і зернобобових культур.

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За цей період розрахунковий дефіцит овочів зріс із 10,9–17,8 млн тонн у 2010 році до 13–21,6 млн тонн у 2023-му. Для фруктів розрив збільшився з 1,9–10,3 млн тонн до 3,9–14,3 млн тонн відповідно. Водночас постачання молока, молочних продуктів, м’яса та яєць поліпшилося, а жири й олії після невеликого дефіциту 2010 року увійшли до розрахункового діапазону потреб.

Рекомендації ФАО

ФАО закликала узгодити податкові та регуляторні заходи, щоб змінити пріоритети агровиробництва і торгівлі, поліпшити розподіл продуктів та скоротити втрати після збору врожаю і харчові відходи. Також організація рекомендувала оновити національні рекомендації щодо харчування, посилити просвітницькі програми та запровадити обґрунтовані податки на напої й продукти з високим вмістом цукру, солі та шкідливих жирів.

Серед інших пропозицій — маркування поживної цінності на лицьовій частині упаковки, більші інвестиції у вирощування овочів, фруктів, бобових, коренеплодів і бульб, а також підтримка виробництва молока в окремих регіонах. ФАО також радить заохочувати переробників дотримуватися стандартів якості та зменшувати вміст солі, цукру й шкідливих жирів у продуктах.

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