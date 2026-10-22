FDA надала дозвіл на прискорений протокол TMS для лікування депресії — News-Medical

У США Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) у травні 2026 року надало дозвіл на прискорений протокол транскраніальної магнітної стимуляції для лікування депресії. Протокол Triple TBS Thirty-Minute Interval може скоротити тривалість курсу приблизно із шести до трьох тижнів, повідомляє News-Medical.

Фахівці Інституту мозку Пітера О’Доннелла-молодшого при UT Southwestern брали участь у розробці цього підходу. Він призначений передусім для людей із депресією, яка недостатньо реагує на поширені антидепресанти.

Три сеанси за один візит

Стандартний курс TMS зазвичай передбачає відвідування клініки п’ять днів на тиждень протягом близько шести тижнів. За прискореним протоколом пацієнти також приходять п’ять днів на тиждень, але завершують курс орієнтовно за три тижні.

Під час одного візиту пацієнт проходить три короткі сеанси тета-сплескової стимуляції (TBS), а не один. Кожен сеанс триває близько шести хвилин, між ними передбачені 30-хвилинні перерви. Загалом перебування в клініці займає приблизно 90 хвилин.

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TMS є неінвазивним методом: магнітна котушка біля шкіри голови стимулює ділянки мозку, пов’язані з регуляцією настрою. Процедура не потребує операції, анестезії чи седації. Звичайний сеанс TMS може тривати близько 40 хвилин, тоді як TBS дає змогу провести клінічну дозу стимуляції за кілька хвилин.

Обмеження та можливі побічні ефекти

За даними UT Southwestern, нейрофізіологічні дослідження вказують, що 30-хвилинний інтервал може посилювати дію другого й третього сеансів. Водночас для прискореного TBS ще немає даних, які б показували, що певні групи пацієнтів отримують від нього більшу користь, ніж від традиційної TMS.

Перед призначенням лікування лікар оцінює медичну історію пацієнта. Деякі імплантовані або електромагнітні пристрої в ділянці голови можуть унеможливити безпечне проведення процедури. Серед можливих нетривалих побічних ефектів названо головний біль, дискомфорт у місці стимуляції, запаморочення, поколювання або посмикування м’язів обличчя; серйозним ризиком є невелика ймовірність судомного нападу під час процедури.

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