FDA надало дозвіл системі MeRT для лікування ПТСР — ScienceDaily

У США Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) надало дозвіл на застосування системи Magnetic e-Resonance Therapy (MeRT) для лікування посттравматичного стресового розладу. Технологію розробила каліфорнійська компанія Wave Neuroscience у співпраці з дослідниками Інституту біонаук і технологій Texas A&M Health, повідомляє ScienceDaily.

Система поєднує електроенцефалографію (ЕЕГ) із транскраніальною магнітною стимуляцією (ТМС). ЕЕГ фіксує електричну активність мозку, після чого алгоритм із підтримкою штучного інтелекту формує індивідуальний протокол магнітної стимуляції. Під час ТМС котушка біля шкіри голови надсилає магнітні імпульси, що стимулюють мозкову активність.

Попередні результати дослідження

За даними Wave Neuroscience, у клінічному дослідженні симптоми ПТСР у пацієнтів зменшилися в середньому на 52%, а ремісії досягли 68% учасників. Повні результати дослідження ще готують до публічного оприлюднення. Тому ці показники є попередніми, а їх не слід прямо зіставляти з ефективністю медикаментів із інших досліджень.

Учасники випробування проходили по п’ять сеансів на тиждень протягом п’яти-шести тижнів. Дослідники повідомили, що, за їхніми спостереженнями, поліпшення стану могли зберігатися після завершення терапії.

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ПТСР може розвинутися після бойових дій, тяжких аварій, стихійних лих або насильства. Лікування цього розладу нині переважно ґрунтується на психотерапії та селективних інгібіторах зворотного захоплення серотоніну, зокрема сертраліні й флуоксетині. Частина пацієнтів продовжує мати симптоми попри лікування.

Персоналізація магнітної стимуляції

ТМС уже використовують, зокрема, для лікування резистентної до терапії депресії. Від стандартних протоколів MeRT відрізняється тим, що параметри стимуляції налаштовують відповідно до виміряної активності мозку конкретної людини, а не застосовують однакову схему для всіх пацієнтів.

У 2024 році система MeRT отримала від FDA статус Breakthrough Device, призначений для прискорення взаємодії регулятора з розробниками перспективних медичних пристроїв. Цей статус не скасовує вимог до оцінки безпеки та ефективності. Керівник психіатричної частини дослідження Ізраель Ліберзон вважає, що технологія розширить немедикаментозні варіанти допомоги людям із ПТСР.

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