FDA оприлюднило проєкт настанов для схвалення генних терапій — STAT News

У США, у Вашингтоні, FDA у вівторок оприлюднило проєкт настанов щодо спрощення схвалення деяких індивідуалізованих генних терапій. Ініціативу підтримали представники спільнот пацієнтів із рідкісними захворюваннями, які критикували підхід регулятора до таких методів лікування, повідомляє STAT News.

Реакція пацієнтських спільнот

Віцепрезидент з громадських програм та освіти PKD Foundation Пол Скрибнер під час заходу, присвяченого рідкісним захворюванням, заявив, що проєкт настанов підкреслює важливість цього напряму. За даними видання, прихильники пацієнтів із рідкісними хворобами схвально сприйняли крок FDA.

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Індивідуалізовані методи лікування

Генна терапія передбачає лікування або виліковування захворювань шляхом зміни дефектних генів у клітинах людини. Розвиток таких методів зацікавив дослідників і компанії, які вважають, що персоналізовані ліки можуть бути корисними для багатьох пацієнтів із рідкісними мутаціями. Проєкт настанов FDA стосується лише частини індивідуалізованих генних терапій.

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