FDA схвалило ILUMYA для дорослих із псоріатичним артритом — News-Medical

У США Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) схвалило додаткову заявку на ліцензію біологічного препарату ILUMYA (тілдракізумаб-asmn) для лікування дорослих із активним псоріатичним артритом. Про рішення повідомила компанія Sun Pharmaceutical Industries Limited, а News-Medical опублікувало це повідомлення.

Розширення показань препарату

ILUMYA є інгібітором інтерлейкіну-23, який вводить медичний працівник. За заявою Sun Pharma, препарат може бути варіантом терапії для пацієнтів, які не можуть самостійно вводити ліки або можуть мати користь від регулярної медичної допомоги під час візитів до клініки.

У 2018 році FDA схвалило ILUMYA для дорослих із бляшковим псоріазом середнього та тяжкого ступеня, яким показана системна терапія або фототерапія. Псоріатичний артрит може спричиняти біль, набряк і скутість суглобів та призводити до їхнього незворотного ушкодження.

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Дані клінічних досліджень

Схвалення ґрунтується на результатах глобальних багатоцентрових досліджень III фази INSPIRE-1 та INSPIRE-2. Це були рандомізовані подвійні сліпі плацебо-контрольовані дослідження тривалістю 52 тижні, у яких оцінювали ефективність і безпеку тілдракізумабу в дозі 100 мг у дорослих з активним псоріатичним артритом. Ефективність і безпеку препарату також оцінювали через 24 тижні після двох доз.

У компанії заявили, що дані з безпеки відповідали відомому профілю ILUMYA, а нових сигналів безпеки в дослідженнях не виявили. Водночас препарат може підвищувати ризик інфекцій, тому перед початком терапії пацієнтів слід обстежити на туберкульоз. Найпоширенішими побічними реакціями серед пацієнтів із псоріатичним артритом, що виникали щонайменше у 3% випадків, були інфекції верхніх дихальних шляхів і COVID-19.

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