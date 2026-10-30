FDA та CMS намагаються уникнути регуляторного застою щодо медичного ШІ — STAT News

Посадовці у сфері охорони здоров’я працюють за лаштунками, щоб запобігти конфлікту між штатами та федеральною владою щодо регулювання штучного інтелекту, який виконує клінічні завдання. Йдеться, зокрема, про системи, здатні виписувати рецепти.

Перетин повноважень

Як повідомляє STAT News, чиновники побоюються, що плутанина через перетин повноважень штатів і федеральних органів може загальмувати впровадження ШІ в охороні здоров’я. Проблема пов’язана з тим, що обидва рівні влади мають повноваження щодо технологій, які виконують клінічну роботу.

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Штати регулюють медичну практику та видають ліцензії лікарям й іншим медичним фахівцям. Водночас якщо штучний інтелект виконує такі завдання без нагляду людини, відповідний продукт, імовірно, підпадатиме під юрисдикцію Управління з контролю за продуктами і ліками FDA, яке регулює медичні пристрої.

Підхід федеральної влади

Адміністрація президента Трампа намагалася послабити регуляторне навантаження на компанії, що розробляють ШІ для охорони здоров’я, а також створила нові способи оплати за такі технології. Однак питання розмежування федерального регулювання та повноважень штатів щодо клінічного ШІ залишається проблемою.

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