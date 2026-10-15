FDA у США дозволило використовувати замінники солі у 139 стандартах продуктів — The Hill

У США Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) остаточно затвердило правило, яке дозволяє виробникам використовувати замінники солі у десятках стандартизованих харчових продуктів, повідомляє The Hill. Воно набуде чинності 14 грудня та поширюватиметься на 139 харчових стандартів, зокрема для хліба, сметани, консервованого зеленого горошку, сиру, майонезу й консервованого тунця.

Умови для виробників

Згідно з правилом, компанії можуть замінити частину або всю додану сіль безпечним і придатним для використання відповідником, зберігаючи традиційну назву продукту. Такий інгредієнт має зменшувати вміст натрію та виконувати в продукті ті самі функції, що й сіль.

Зміна рецептур буде добровільною: виробники не зобов’язані відмовлятися від звичайної солі. FDA зазначило, що попередні стандарти для багатьох продуктів вимагали або дозволяли використання солі, але не передбачали її замінників, що обмежувало створення продуктів зі зниженим вмістом натрію.

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Маркування та вміст натрію

Нове правило не запроваджує окремого попередження на лицьовій частині упаковки про застосування замінника солі. Водночас інгредієнт, яким замінюють хлорид натрію, зокрема хлорид калію, має бути вказаний у переліку складників відповідно до чинних правил маркування.

Хлорид калію є одним із поширених замінників: він надає солоного смаку, однак може мати гіркуватий, металевий або мінеральний післясмак. Виробники часто поєднують його зі звичайною сіллю, підсилювачами смаку або іншими інгредієнтами. Замінники на основі калію можуть становити ризик для людей із захворюваннями нирок або тих, хто приймає ліки, що впливають на рівень калію. Надлишок калію здатний спричинити гіперкаліємію та порушення серцевого ритму.

За даними FDA, американці в середньому споживають близько 3400 міліграмів натрію на день — майже на 50% більше за рекомендований ліміт у 2300 міліграмів. Відомство оцінює, що приблизно 90% жителів США перевищують цей показник. FDA пов’язує скорочення споживання натрію зі зниженням ризику гіпертонії, яка є чинником ризику серцево-судинних захворювань та інсульту.

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