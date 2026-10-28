FDA віднесло відкликання масла Miyoko’s до класу II — The Hill

У США Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) віднесло відкликання рослинного масла Miyoko’s Creamery European Style Salted Plant Milk Butter до класу ризику II. Відкликання ініціювала компанія Prosperity Organic Foods Inc. із Бойсе, штат Айдахо, через можливу наявність у продукті дріжджів, плісняви та кишкової палички E. coli.

Клас ризику FDA

Клас II означає, що продукт може спричинити тимчасові або медично оборотні негативні наслідки для здоров’я. За даними The Hill, FDA надало таку класифікацію в п’ятницю. Про відкликання спершу повідомили 11 вересня.

Маркування відкликаного товару

Відкликання стосується 1 304 транспортних ящиків продукту. Масло постачали в упаковках по шість контейнерів по 8 унцій і зберігали в охолодженому або замороженому вигляді.

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UPC товару — 857554005773. На картонній упаковці вказано номер партії 07871 та дату «найкраще спожити до» 5 листопада 2026 року. На гофрованому транспортному ящику зазначено номер партії 1007871 і таку саму дату.

Продукцію реалізовували у десяти штатах: Коннектикуті, Флориді, Джорджії, Айові, Іллінойсі, Індіані, Меріленді, Нью-Джерсі, Нью-Гемпширі та Вісконсині.

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