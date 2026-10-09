У Фінляндії дослідники Університету Оулу та Університету Східної Фінляндії з’ясували, що люди, яким хворобу Альцгеймера діагностували до 65 років, упродовж кількох років перед встановленням діагнозу мали більше проблем зі здоров’ям і частіше користувалися медичними послугами. Як повідомляє News-Medical, особливо помітною ця тенденція була протягом п’яти років перед діагнозом.

Які стани траплялися частіше

Порівняно з контрольною групою, підібраною за віком і статтю та без нейродегенеративних захворювань, у пацієнтів із раннім початком хвороби Альцгеймера частіше фіксували депресію, запаморочення, головний біль, черепно-мозкові травми, епілепсію, цереброваскулярні розлади, захворювання щитоподібної залози та проблеми, пов’язані з надмірним уживанням алкоголю.

Шум у вухах і втрата слуху в цій групі частіше траплялися вже за шість—десять років до встановлення діагнозу. Водночас за 11—15 років до діагностування дослідники не виявили істотних відмінностей у захворюваності між пацієнтами та контрольною групою.

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Серцево-судинні чинники

Підвищений артеріальний тиск і гіперліпідемія серед людей із раннім початком хвороби Альцгеймера не були поширенішими, ніж у контрольній групі. Автори зазначили, що ці чинники традиційно пов’язують із хворобою Альцгеймера, зокрема з її пізнім початком.

Упродовж п’яти років перед діагнозом також суттєво зростала кількість звернень по медичну допомогу, а найрізкіше збільшення кількості візитів припало на останній рік. Дослідження охопило дані 407 людей із раннім початком хвороби Альцгеймера з клінік пам’яті університетських лікарень Оулу та Куопіо, поєднані з даними національних реєстрів охорони здоров’я. Їх порівняли з даними понад 4 тисяч людей із контрольної групи та проаналізували стани здоров’я і використання медичних послуг за 15 років до діагностування.

Дослідники наголосили, що жоден окремий симптом чи захворювання не дає змоги передбачити хворобу Альцгеймера. Водночас сукупність різних проблем зі здоров’ям і частіших звернень по допомогу може сприяти ранішому розпізнаванню нейродегенеративного захворювання.

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