Флорида розглядає скасування чотирьох вимог щодо щеплень у школах — Fortune

Департамент охорони здоров’я штату Флорида у США в жовтні 2026 року провів слухання щодо пропозиції скасувати чотири вимоги щодо наявності щеплень для зарахування дітей до шкіл і закладів догляду. Йдеться про вакцинацію проти інфекції, спричиненої Haemophilus influenzae типу b (Hib), вітряної віспи, пневмококової інфекції та гепатиту B, повідомляє Fortune.

Скасування вимог не означатиме припинення доступу до цих вакцин. Водночас, як зазначається у матеріалі, це може послабити механізм підтримання високого рівня охоплення щепленнями та збільшити ризик поширення інфекцій серед нещеплених дітей і людей, які через вік або стан здоров’я не можуть отримати належний захист.

Показники вакцинації та кір

Пропозицію обговорюють на тлі спалаху кору у штаті. Станом на 17 жовтня влада Флориди повідомила про 162 випадки захворювання. Щонайменше 62 людини заразилися під час спалаху в Університеті Аві-Марія поблизу міста Нейплс.

У 2025–2026 навчальному році вакцину MMR проти кору, паротиту та краснухи отримали 88,9% дітей у підготовчих класах Флориди. Це нижче за середній показник у США — 92,4%, а також за рекомендований 95-відсотковий рівень для формування колективного імунітету.

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У травні 2026 року департамент охорони здоров’я прибрав зі свого сайту дані про захворювання на рівні округів. Згодом інформацію відновили, проте окремої панелі для відстеження випадків кору у штаті наразі немає. Дані про кількість випадків у 2026 році нерідко публікували із затримкою, а публічні системи моніторингу наводять різні загальні показники.

Інфекції, проти яких пропонують скасувати вимоги

До широкого застосування вакцин проти Hib ця інфекція була головною причиною бактеріального менінгіту серед дітей у США. На початку 1980-х років щороку фіксували близько 20 тисяч інвазивних випадків серед дітей до п’яти років, зокрема 12 тисяч випадків менінгіту. Після запровадження кон’югованих вакцин кількість захворювань серед малих дітей зменшилася на 99%.

До початку 1990-х років у США щороку реєстрували понад 4 млн випадків вітряної віспи, від 10,5 тисячі до 13,5 тисячі госпіталізацій та від 100 до 150 смертей. До появи дитячої вакцини проти пневмокока у 2000 році ця інфекція щорічно спричиняла приблизно 17 тисяч інвазивних захворювань у дітей до п’яти років. Для немовлят, інфікованих гепатитом B, ризик розвитку хронічної форми хвороби становить близько 90%.

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