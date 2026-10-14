Гамма-дельта Т-клітини можуть атакувати дрібноклітинний рак легень — News-Medical

Дослідники Інституту Волтера та Елізи Голл (WEHI) встановили, що гамма-дельта Т-клітини можуть розпізнавати та знищувати клітини дрібноклітинного раку легень. Це агресивна форма раку, пухлини якої часто уникають виявлення звичайними імунними клітинами. Про результати роботи, опублікованої в журналі Cancer Cell, повідомляє News-Medical.

Альтернативний шлях імунної відповіді

Команда проаналізувала дані двох клінічних досліджень імунотерапії — IMpower133 та CASPIAN. Дослідники пов’язали виражений сигнал гамма-дельта Т-клітин із пацієнтами, які отримали найбільшу користь від імунотерапії. За даними авторів, пацієнти з вищим рівнем цих клітин у пухлинах також частіше мали кращі результати лікування.

Старша авторка дослідження, керівниця лабораторії WEHI професорка Кейт Сазерленд заявила, що дрібноклітинний рак легень упродовж десятиліть вважали особливо здатним приховуватися від імунної системи. Вона зазначила, що гамма-дельта Т-клітини, ймовірно, здатні розпізнавати пухлини, які вислизають від традиційних механізмів протипухлинного імунітету.

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Досліди на мініпухлинах

Щоб перевірити цю гіпотезу, науковці створили в лабораторії мініпухлини зі зразків, переданих пацієнтами через Victorian Cancer Biobank у співпраці з Royal Melbourne Hospital. Коли такі моделі поєднали з гамма-дельта Т-клітинами, виділеними з крові самих пацієнтів, імунні клітини ефективно розпізнавали та знищували ракові клітини.

Дослідники також протестували два вже наявні препарати — тарлатамаб, схвалений для лікування дрібноклітинного раку легень, і золедронат, який застосовують при остеопорозі та ураженнях кісток, пов’язаних із раком. Золедронат збільшував кількість гамма-дельта Т-клітин і поліпшував їхню здатність розпізнавати пухлини, тоді як тарлатамаб сприяв тіснішому контакту між імунними та раковими клітинами. Поєднання препаратів посилило здатність цих клітин атакувати пухлину в лабораторній моделі.

Перший автор роботи доктор Джин Нг припустив, що результати можуть відкрити шлях до подальшого вивчення адоптивної клітинної терапії, за якої гамма-дельта Т-клітини вирощують поза організмом, а потім вводять пацієнтові.

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