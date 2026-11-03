Гендиректор МОЗ Ізраїлю Бар Сіман Тов залишить посаду — Jerusalem Post

В Ізраїлі генеральний директор Міністерства охорони здоров’я Моше Бар Сіман Тов у найближчі тижні залишить посаду після приблизно дев’яти років роботи на ній упродовж двох каденцій. Про це у вівторок повідомило відомство, пише Jerusalem Post.

Робота під час криз

За час роботи Бар Сіман Тов очолював систему охорони здоров’я Ізраїлю в період пандемії COVID-19, подій 7 жовтня та подальшої війни між Ізраїлем і ХАМАС. У міністерстві заявили, що він керував роботою з лікування тисяч постраждалих і поранених, приймання заручників, які поверталися з полону, а також забезпечення безперервної роботи медичних служб в умовах війни та тривалих надзвичайних загроз.

Серед інших напрямів його роботи міністерство назвало розроблення та впровадження національної програми психічного здоров’я для реагування на поширену травму, зміцнення медичної інфраструктури й послуг у віддалених регіонах країни та підвищення здатності системи реагувати на зміну потреб населення.

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Робота в Колумбійському університеті

У найближчі місяці Бар Сіман Тов має приєднатися до Колумбійського університету в Нью-Йорку як дослідницький співробітник. Він займатиметься дослідженнями та написанням робіт про реагування систем охорони здоров’я на національні травми.

Міністр охорони здоров’я Ізраїлю Хаїм Кац подякував посадовцю за службу та внесок у систему охорони здоров’я країни. Сам Бар Сіман Тов пов’язав зафіксований рівень довіри громадян до системи охорони здоров’я у 87% із відданістю та професіоналізмом медичних працівників.

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