Геріатричне товариство США представило рамку призначення ліків від ожиріння — News-Medical

Американське геріатричне товариство представило рамку для безпечнішого призначення препаратів проти ожиріння людям старшого віку. Як повідомляє News-Medical, документ пропонує практичний підхід до використання таких ліків, зокрема препаратів GLP-1, які діють через гормональні механізми, пов’язані з кишківником.

На що радять зважати лікарям

Автори рамки зазначають, що препарати для контролю ваги можуть мати переваги для зниження маси тіла, контролю глікемії та інших станів. Водночас люди старшого віку недостатньо представлені в клінічних дослідженнях таких препаратів. Тому під час призначення терапії радять враховувати вікові чинники, зокрема саркопенію, крихкість організму, ризик втрати м’язової маси, недостатнього харчування та зневоднення.

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Оцінка стану перед лікуванням

У статті, підготовленій Групою спеціального інтересу зі здорового старіння Американського геріатричного товариства, розглянуто застосування підходу Geriatrics 5Ms до інкретинової терапії. Цей підхід охоплює когнітивний стан, мобільність, ліки, множинні захворювання та пріоритети пацієнта.

Перед початком лікування автори рекомендують оцінити функціональний стан людини, достатність її харчування та наявність когнітивних порушень. Терапію також пропонують поєднувати із силовими вправами та достатнім споживанням білка. Для окремих пацієнтів старшого віку доцільним може бути командний підхід за участю дієтолога, фізичного терапевта, фітнес-тренера та фахівця з поведінкового здоров’я.

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