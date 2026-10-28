Глава Африканського CDC Касея попередив про глобальне поширення Еболи — Interia

На тлі спалаху в Демократичній Республіці Конго генеральний директор Африканського центру контролю та профілактики захворювань Жан Касея заявив про ризик поширення Еболи за межі Африки. За даними Interia, він закликав країни посилити готовність і можливості лікування, наголосивши, що жодна держава не буде в безпеці без належних заходів.

Випадки у чотирьох країнах

Видання повідомляє, що випадки Еболи зафіксували у чотирьох африканських країнах. Найскладніша ситуація, за наведеними даними, у Демократичній Республіці Конго, де підтвердили понад 10 тисяч заражень. В Уганді повідомляли про 20 хворих, у Кенії — про вісьмох. Також випадок виявили в Нігерії: інфікована жінка, за даними Interia, прибула до столиці країни Абуджі з Уганди.

Загалом вірус, за інформацією видання, спричинив смерть майже 5 тисяч людей. Всесвітня організація охорони здоров’я описала ситуацію в Африці як складну епідемію. Спалах почався у травні в Демократичній Республіці Конго; загрозу пов’язують зі штамом Bundibugyo, проти якого, як зазначається, немає вакцини та спеціалізованого лікування.

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Пацієнтку доправили до Швейцарії

Інфіковану дружину швейцарського дипломата, яка походить з Уганди, у понеділок разом із чоловіком доправили до лікарні у Швейцарії. Міністр охорони здоров’я Нігерії Мухаммад Алі Пате повідомив, що клінічний стан пацієнтки істотно поліпшився, однак вона все ще може бути джерелом інфекції, тому для неї зберегли суворі заходи безпеки.

Касея скликав на середу зустріч міністрів охорони здоров’я африканських країн для обговорення транскордонної співпраці. Серед запропонованих кроків — скринінг і спеціалізовані тести в пунктах в’їзду та виїзду в регіонах, де виявили вірус. Він також закликав створити так звані коридори миру, щоб медики могли дістатися територій, де тривають бої між повстанцями та урядовими силами.

За оцінкою Касеї, боротьба з Еболою в Африці потребує близько 3 млрд доларів. Африканські держави зобов’язалися надати 120 млн доларів, а решта фінансування має надійти від донорів зі США, ЄС та Великої Британії, проте кошти, за його словами, ще не надійшли.

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