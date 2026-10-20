GLP-1 пов’язали з меншим ризиком діалізу при біполярному розладі й ХХН — News-Medical

Дослідники Mayo Clinic виявили, що застосування агоністів рецепторів GLP-1 пов’язане з нижчим ризиком діалізу або трансплантації нирки у дорослих із біполярним розладом та хронічною хворобою нирок. Про результати дослідження повідомляє News-Medical.

Аналіз медичних записів

Науковці проаналізували знеособлені електронні медичні записи мережі TriNetX, яка містить дані приблизно 131 мільйона дорослих із 117 систем охорони здоров’я. До аналізу включили пацієнтів із біполярним розладом і хронічною хворобою нирок легкого або помірного ступеня, які розпочали лікування препаратом класу GLP-1 або препаратом для порівняння.

Користувачів GLP-1 порівнювали з пацієнтами, які приймали інгібітори DPP-4 для лікування діабету або інгібітори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, що часто застосовують за хронічної хвороби нирок. Для зіставлення груп дослідники використали статистичне вирівнювання характеристик пацієнтів і спостерігали за результатами до п’яти років.

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Потрібне подальше підтвердження

В обох порівняннях прийом препаратів GLP-1 був пов’язаний із нижчим ризиком діалізу або трансплантації нирки. Така закономірність загалом зберігалася незалежно від статі, раси, наявності ожиріння та застосування психіатричних препаратів, зокрема літію.

Автори зазначили, що дослідження мало спостережний характер і не встановлює причинно-наслідкового зв’язку між застосуванням GLP-1 та нижчим ризиком діалізу чи трансплантації. Дослідники також не могли повністю врахувати дозування, дотримання лікування, його тривалість і зміни терапії з часом. Для підтвердження результатів потрібні проспективні дослідження та клінічні випробування.

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