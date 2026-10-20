Гормональну терапію пов’язали з частішими мігренями — News-Medical

Систематичний огляд п’яти досліджень за участю майже 24 тисяч жінок пов’язав гормональну терапію після менопаузи з більшою частотою нападів мігрені та довшою тривалістю епізодів. Результати представлять на щорічній зустрічі The Menopause Society, що відбудеться 20–24 жовтня 2026 року в Сан-Дієго, США, повідомляє News-Medical.

Що показав аналіз

Дослідники оцінювали, як гормональна терапія пов’язана з виникненням, тяжкістю, частотою і тривалістю мігрені, а також із вживанням знеболювальних у жінок у постменопаузі. Вони враховували дані незалежно від способу введення гормональної терапії.

Середня частота виникнення мігрені в об’єднаному аналізі становила 18,94%. Водночас дослідники не виявили статистично значущих відмінностей ані в кількості анальгетиків, які жінки вживали щомісяця, ані в оцінках тяжкості мігрені.

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Потрібні клінічні випробування

За оцінкою авторів, для кращого розуміння механізмів такого зв’язку та підбору ефективнішого лікування потрібні подальші клінічні дослідження. За наведеними даними, мігрень вражає 10–29% жінок під час менопаузального переходу та може ставати частішою, особливо в перименопаузі, через непередбачуване зниження рівня естрогену.

Медична директорка The Menopause Society Стефані Фобіон наголосила, що гормональна терапія залишається найефективнішим методом лікування вазомоторних симптомів менопаузи, зокрема припливів, і може безпечно застосовуватися багатьма жінками з мігренню. Вона застерегла, що жінки з мігренню можуть частіше звертатися по лікування симптомів менопаузи, тому для висновків про вплив терапії на перебіг мігрені потрібні додаткові дослідження.

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